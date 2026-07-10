China mandará 121 autobuses eléctricos y transformará a esta ciudad latinoamericana en la primera con transporte 100% eléctrico de Sudamérica Fuente: Archivo

China ha reconfigurado su enfoque en América Latina y esta ocasión su impacto será palpable en las calles de Chile. Desde Shanghái se ha despachado una flota de 121 buses eléctricos con destino a Copiapó, ciudad que se convertirá en la primera de Sudamérica en operar un sistema de transporte público completamente eléctrico.

La operación, que marca un avance significativo en la influencia china en la región, se centrará especialmente en proyectos que involucran infraestructura, energía y movilidad limpia.

Con la llegada de esta flota, Copiapó reducirá progresivamente el uso de buses tradicionales en favor de un modelo de transporte sostenible que promete aminorar emisiones contaminantes, ruido urbano y costos operativos.

La nueva flota comenzará a operar en doce rutas estratégicas de la ciudad chilena, ofreciendo beneficios diarios a miles de pasajeros y posicionando a Chile como uno de los países latinoamericanos con mayor desarrollo en electromovilidad.

China enviará 121 buses eléctricos y convertirá a esta ciudad latinoamericana en la primera con transporte 100% eléctrico de Sudamérica (foto: archivo).

¿Por qué Copiapó se convertirá en la primera ciudad sudamericana con transporte totalmente eléctrico?

El proyecto busca modernizar el transporte urbano y, al mismo tiempo, disminuir la huella ambiental en una zona donde la calidad del aire y la sostenibilidad se han convertido en temas prioritarios para las autoridades locales.

El cambio se debe a la incorporación total de buses eléctricos en el sistema público urbano. Los 121 vehículos enviados desde China reemplazarán las unidades convencionales que aún operan en la ciudad, permitiendo que todas las rutas funcionen con energía eléctrica.

Además del impacto ambiental, la transformación también apunta a mejorar la experiencia de los usuarios. Los nuevos buses cuentan con tecnologías más silenciosas, sistemas de climatización y mayor eficiencia energética frente a los vehículos diésel tradicionales.

¿Cómo están invirtiendo los buses eléctricos chinos en la movilidad latina?

La movilidad eléctrica se posiciona como uno de los ámbitos en los cuales China está consolidando su influencia de manera más notable, en particular debido a su liderazgo mundial en la producción de buses eléctricos y baterías.

La llegada de estos buses eléctricos forma parte de una estrategia más amplia de expansión china en América Latina. En los últimos meses, el gigante asiático ha incrementado su presencia en proyectos relacionados con transporte, puertos, energía renovable y conectividad digital.

En Chile, se avanza en el denominado Proyecto Humboldt, un cable submarino transpacífico promovido junto a Google, cuyo objetivo es fortalecer la conexión digital entre Sudamérica y Asia.

Mientras tanto, en Brasil se observa un crecimiento de las inversiones chinas en infraestructura portuaria y centros de datos, mientras que en países como Ecuador se anuncian importantes proyectos de energías renovables financiados por corporaciones estatales chinas.

¿Cuáles son las nuevas unidades de buses eléctricos para ciudades urbanas?

Aunque las autoridades aún no han divulgado todos los detalles técnicos de cada unidad, se ha confirmado que los buses fueron diseñados para operar exclusivamente con energía eléctrica y adaptarse a recorridos urbanos de alta demanda.

La flota incluirá vehículos con accesibilidad para personas con movilidad reducida, sistemas tecnológicos de monitoreo y menores costos de mantenimiento en comparación con los buses tradicionales.

El proyecto también contempla infraestructura complementaria para la carga eléctrica de las unidades, lo cual es fundamental para garantizar la operación continua del sistema de transporte .

¿Qué ventajas ofrecerá el transporte eléctrico a la ciudadanía?

La adopción de buses eléctricos ofrece beneficios tanto ambientales como económicos y sociales . Entre los más relevantes se incluyen:

Reducción de emisiones contaminantes.

Menor contaminación auditiva en la ciudad.

Disminución del uso de combustibles fósiles.

Mayor comodidad para los pasajeros.

Menores costos operativos a largo plazo.

La revolución del transporte limpio: buses eléctricos en Copiapó

La llegada de los buses eléctricos a Copiapó marca un hito en la transición hacia un transporte más limpio en Chile , pero también es un indicador del creciente interés de China en la región latinoamericana.

La inversión de Shanghái se alinea con múltiples proyectos en curso que buscan diversificar el sector energético y mejorar la infraestructura local, potenciando la colaboración entre ambos países.

Además, la implementación de esta flota de transporte permitirá que otros municipios chilenos sigan el ejemplo de Copiapó, avanzando en un modelo de movilidad sustentable.

Este movimiento no solo beneficia a los ciudadanos con un transporte más eficiente, sino que también presenta a Chile como un referente en electromovilidad a nivel regional, generando un impacto positivo en la economía y el medio ambiente.