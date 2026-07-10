Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9718 (Sangre) y las letras son: O L V X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

1° 9718 11° 0984 2° 8799 12° 4146 3° 8538 13° 2230 4° 5955 14° 6119 5° 8352 15° 5539 6° 0533 16° 5401 7° 4910 17° 2758 8° 1274 18° 0026 9° 3705 19° 8579 10° 4972 20° 2133

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 6469 - Vicios.

1° 6469 11° 8355 2° 9756 12° 3136 3° 0198 13° 3864 4° 3190 14° 8294 5° 7133 15° 4512 6° 1260 16° 7099 7° 1309 17° 7879 8° 3064 18° 2736 9° 3317 19° 9202 10° 7126 20° 4730

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.

También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas, hábitos que te dominan o sentimientos de culpa. Puede señalar la necesidad de autocontrol y de reconocer patrones que afectan tu bienestar.

También puede ser una advertencia sobre tentaciones o influencias negativas en tu entorno. El sueño invita a poner límites, pedir ayuda si es necesario y priorizar decisiones más saludables.