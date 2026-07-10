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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9718 (Sangre) y las letras son: O L V X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 10 de julio

 1°9718 11°0984 
 8799  12°4146
 3°8538  13°2230 
 5955  14°6119 
 8352  15°5539 
 6°0533  16°5401
 4910  17°2758 
 1274  18°0026 
 3705  19°8579 
 10°4972  20°2133 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 10 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 10 de julio. A la cabeza salió el número 6469 - Vicios.

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 1°6469 11°8355 
 9756   12°3136
 3°0198  13°3864 
 3190  14°8294 
 7133  15°4512 
 6°1260  16°7099
 1309  17°7879 
 3064  18°2736 
 3317  19°9202 
 10°7126  20°4730 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.

También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas, hábitos que te dominan o sentimientos de culpa. Puede señalar la necesidad de autocontrol y de reconocer patrones que afectan tu bienestar.

También puede ser una advertencia sobre tentaciones o influencias negativas en tu entorno. El sueño invita a poner límites, pedir ayuda si es necesario y priorizar decisiones más saludables.