La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9242 (Zapatillas) y las letras son: K N W Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

1° 9242 11° 2223 2° 8002 12° 9431 3° 7622 13° 7434 4° 1790 14° 8626 5° 0433 15° 7791 6° 1100 16° 2111 7° 7297 17° 1521 8° 6208 18° 9229 9° 5079 19° 4587 10° 8781 20° 2389

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 6002 - Niño.

1° 6002 11° 1532 2° 6452 12° 6810 3° 0458 13° 9550 4° 2290 14° 4200 5° 3065 15° 3956 6° 0620 16° 1530 7° 0321 17° 3488 8° 6417 18° 4658 9° 5358 19° 1595 10° 4675 20° 5775

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele simbolizar tu camino personal y la forma en que avanzas en la vida. Indica deseo de movimiento, metas claras o necesidad de decisiones prácticas.

Si están nuevas o cómodas, sugiere confianza y preparación; si están rotas o perdidas, advierte desgaste, estancamiento o falta de dirección. El color y el contexto revelan emociones sobre libertad, ritmo y bienestar.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.

Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.