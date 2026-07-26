En esta noticia

La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9242 (Zapatillas) y las letras son: K N W Y.

Te puede interesar

Se despide para siempre una histórica marca de galletitas: tenía 20 años de recorrido, pero no aguantó la crisis

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

 1°9242 11°2223 
 8002  12°9431
 3°7622  13°7434 
 1790  14°8626 
 0433  15°7791 
 6°1100  16°2111
 7297  17°1521 
 6208  18°9229 
 5079  19°4587 
 10°8781  20°2389 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 6002 - Niño.

Te puede interesar

Adiós para siempre al celular | El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo
 1°6002 11°1532 
 6452   12°6810
 3°0458  13°9550 
 2290  14°4200 
 3065  15°3956 
 6°0620  16°1530
 0321  17°3488 
 6417  18°4658 
 5358  19°1595 
 10°4675  20°5775 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

Te puede interesar

Orgullo nacional: esta localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Te puede interesar

Multarán a todas las personas que posean dólares en su casa y no cumplan con esta condición obligatoria: afecta a todas las cuentas en España

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele simbolizar tu camino personal y la forma en que avanzas en la vida. Indica deseo de movimiento, metas claras o necesidad de decisiones prácticas.

Si están nuevas o cómodas, sugiere confianza y preparación; si están rotas o perdidas, advierte desgaste, estancamiento o falta de dirección. El color y el contexto revelan emociones sobre libertad, ritmo y bienestar.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.

Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.