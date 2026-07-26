En esta noticia
La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9242 (Zapatillas) y las letras son: K N W Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio
|1°
|9242
|11°
|2223
|2°
|8002
|12°
|9431
|3°
|7622
|13°
|7434
|4°
|1790
|14°
|8626
|5°
|0433
|15°
|7791
|6°
|1100
|16°
|2111
|7°
|7297
|17°
|1521
|8°
|6208
|18°
|9229
|9°
|5079
|19°
|4587
|10°
|8781
|20°
|2389
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 25 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 6002 - Niño.
|1°
|6002
|11°
|1532
|2°
|6452
|12°
|6810
|3°
|0458
|13°
|9550
|4°
|2290
|14°
|4200
|5°
|3065
|15°
|3956
|6°
|0620
|16°
|1530
|7°
|0321
|17°
|3488
|8°
|6417
|18°
|4658
|9°
|5358
|19°
|1595
|10°
|4675
|20°
|5775
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas suele simbolizar tu camino personal y la forma en que avanzas en la vida. Indica deseo de movimiento, metas claras o necesidad de decisiones prácticas.
Si están nuevas o cómodas, sugiere confianza y preparación; si están rotas o perdidas, advierte desgaste, estancamiento o falta de dirección. El color y el contexto revelan emociones sobre libertad, ritmo y bienestar.
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.
Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.