En esta noticia

Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0721 (Mujer) y las letras son: D K M T.

Te puede interesar

Rechazarán todas las VTV a los conductores que posean este elemento prohibido en su auto

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

 1°0721 11°8658 
 8392  12°1091
 3°5038  13°9672 
 7980  14°3820 
 9191  15°8669 
 6°7503  16°9852
 8284  17°6746 
 6644  18°8175 
 0181  19°5045 
 10°2343  20°5123 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 3035 - Pajarito.

Te puede interesar

China quiere transformar a este país olvidado de Latinoamérica en potencia mundial: instalará 90 parques solares para ser referente en energía renovable
 1°3035 11°2745 
 9747   12°9093
 3°8859  13°8569 
 3515  14°8869 
 1556  15°9723 
 6°5560  16°9437
 8984  17°0875 
 6312  18°9526 
 5189  19°3078 
 10°5119  20°7092 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Poner papel aluminio alrededor del módem de WiFi: para qué es útil y por qué lo sugieren

Te puede interesar

Adiós al piso flotante: la tendencia de Europa que revoluciona la decoración del hogar

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, esperanza y nuevas ideas que buscan nacer.

También señala fragilidad y necesidad de cuidar tu intuición y vínculos con delicadeza.