Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0721 (Mujer) y las letras son: D K M T.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

1° 0721 11° 8658 2° 8392 12° 1091 3° 5038 13° 9672 4° 7980 14° 3820 5° 9191 15° 8669 6° 7503 16° 9852 7° 8284 17° 6746 8° 6644 18° 8175 9° 0181 19° 5045 10° 2343 20° 5123

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 3035 - Pajarito.

1° 3035 11° 2745 2° 9747 12° 9093 3° 8859 13° 8569 4° 3515 14° 8869 5° 1556 15° 9723 6° 5560 16° 9437 7° 8984 17° 0875 8° 6312 18° 9526 9° 5189 19° 3078 10° 5119 20° 7092

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, esperanza y nuevas ideas que buscan nacer.

También señala fragilidad y necesidad de cuidar tu intuición y vínculos con delicadeza.