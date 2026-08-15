La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5653 (El Barco) y las letras son: C J J T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

1° 5653 11° 3728 2° 0364 12° 5085 3° 6273 13° 1948 4° 1236 14° 6940 5° 0632 15° 8064 6° 4451 16° 9764 7° 8639 17° 0637 8° 3271 18° 1834 9° 2381 19° 2461 10° 7631 20° 3910

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 0217 - Desgracia.

1° 0217 11° 2968 2° 6433 12° 4969 3° 8511 13° 0510 4° 4079 14° 8282 5° 5749 15° 3439 6° 5153 16° 8967 7° 8849 17° 1048 8° 2218 18° 2272 9° 6427 19° 7402 10° 5943 20° 9295

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar un viaje personal, una transición o la manera en que navegas tus emociones y decisiones. Un barco estable en aguas tranquilas sugiere confianza y un rumbo claro.

Si El Barco está dañado o en tormenta, puede reflejar incertidumbre, carga emocional o retos que requieren prudencia. El destino y los acompañantes indican qué áreas de tu vida piden cambio o apoyo.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.