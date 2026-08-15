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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5653 (El Barco) y las letras son: C J J T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

 1°5653 11°3728 
 0364  12°5085
 3°6273  13°1948 
 1236  14°6940 
 0632  15°8064 
 6°4451  16°9764
 8639  17°0637 
 3271  18°1834 
 2381  19°2461 
 10°7631  20°3910 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 0217 - Desgracia.

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 1°0217 11°2968 
 6433   12°4969
 3°8511  13°0510 
 4079  14°8282 
 5749  15°3439 
 6°5153  16°8967
 8849  17°1048 
 2218  18°2272 
 6427  19°7402 
 10°5943  20°9295 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar un viaje personal, una transición o la manera en que navegas tus emociones y decisiones. Un barco estable en aguas tranquilas sugiere confianza y un rumbo claro.

Si El Barco está dañado o en tormenta, puede reflejar incertidumbre, carga emocional o retos que requieren prudencia. El destino y los acompañantes indican qué áreas de tu vida piden cambio o apoyo.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.