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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5268 (Sobrinos) y las letras son: A E E H.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

 1°5268 11°7590 
 7741  12°4192
 3°6814  13°1509 
 2010  14°7976 
 9957  15°5139 
 6°2748  16°8283
 7956  17°0102 
 7817  18°1585 
 6631  19°7834 
 10°3938  20°8732 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 8723 - Cocinero.

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 1°8723 11°3866 
 0502   12°9266
 3°6325  13°1375 
 2065  14°6553 
 7859  15°9685 
 6°6098  16°1411
 6617  17°6086 
 3089  18°7701 
 6893  19°6138 
 10°5834  20°3952 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar el vínculo familiar, el deseo de cuidar y la parte de ti que protege, guía o nutre nuevos proyectos.

Si aparecen alegres, indica armonía y apoyo; si están tristes o inquietos, puede señalar tensiones, responsabilidades pendientes o necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, organización y la capacidad de transformar ideas en resultados. También sugiere el deseo de nutrir vínculos y cuidar tu bienestar.

Si cocina con calma y la comida sale bien, indica éxito y buen manejo de recursos. Si hay caos o platos quemados, advierte estrés, presión por expectativas o falta de preparación.