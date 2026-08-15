La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5268 (Sobrinos) y las letras son: A E E H.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

1° 5268 11° 7590 2° 7741 12° 4192 3° 6814 13° 1509 4° 2010 14° 7976 5° 9957 15° 5139 6° 2748 16° 8283 7° 7956 17° 0102 8° 7817 18° 1585 9° 6631 19° 7834 10° 3938 20° 8732

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 8723 - Cocinero.

1° 8723 11° 3866 2° 0502 12° 9266 3° 6325 13° 1375 4° 2065 14° 6553 5° 7859 15° 9685 6° 6098 16° 1411 7° 6617 17° 6086 8° 3089 18° 7701 9° 6893 19° 6138 10° 5834 20° 3952

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar el vínculo familiar, el deseo de cuidar y la parte de ti que protege, guía o nutre nuevos proyectos.

Si aparecen alegres, indica armonía y apoyo; si están tristes o inquietos, puede señalar tensiones, responsabilidades pendientes o necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, organización y la capacidad de transformar ideas en resultados. También sugiere el deseo de nutrir vínculos y cuidar tu bienestar.

Si cocina con calma y la comida sale bien, indica éxito y buen manejo de recursos. Si hay caos o platos quemados, advierte estrés, presión por expectativas o falta de preparación.