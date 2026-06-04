El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este miércoles, 3 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2108 - Incendio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio
|1°
|2108
|11°
|6618
|2°
|6032
|12°
|0239
|3°
|6763
|13°
|0349
|4°
|7356
|14°
|0927
|5°
|5666
|15°
|9744
|6°
|2276
|16°
|6884
|7°
|6944
|17°
|7931
|8°
|7626
|18°
|4003
|9°
|7387
|19°
|3674
|10°
|6770
|20°
|5781
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas: pasión, ira o estrés desbordado.
También puede señalar necesidad de cambio o advertir sobre riesgos y pérdidas si no actúas.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.