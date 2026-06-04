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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2108 - Incendio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

 1°2108 11°6618
 6032  12°0239
 3°6763 13°0349 
 7356  14°0927 
 5666  15°9744 
 6°2276  16°6884
 6944  17°7931 
 7626  18°4003 
 7387  19°3674 
 10°6770 20°5781 

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¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas: pasión, ira o estrés desbordado.

También puede señalar necesidad de cambio o advertir sobre riesgos y pérdidas si no actúas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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