El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2108 - Incendio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

1° 2108 11° 6618 2° 6032 12° 0239 3° 6763 13° 0349 4° 7356 14° 0927 5° 5666 15° 9744 6° 2276 16° 6884 7° 6944 17° 7931 8° 7626 18° 4003 9° 7387 19° 3674 10° 6770 20° 5781

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas: pasión, ira o estrés desbordado.

También puede señalar necesidad de cambio o advertir sobre riesgos y pérdidas si no actúas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.