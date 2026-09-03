La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9443 (Balcón) y las letras son: A K R X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

1° 9443 11° 4770 2° 9812 12° 5519 3° 6902 13° 1149 4° 1790 14° 8857 5° 4034 15° 7622 6° 7103 16° 1705 7° 9338 17° 1179 8° 2194 18° 2314 9° 9380 19° 8313 10° 5855 20° 6250

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 4008 - Incendio.

1° 4008 11° 5574 2° 7777 12° 4508 3° 5516 13° 2552 4° 8553 14° 2345 5° 7544 15° 4276 6° 9619 16° 7376 7° 4389 17° 3996 8° 2247 18° 2860 9° 4683 19° 3053 10° 7403 20° 6899

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón simboliza perspectiva y necesidad de tomar distancia para ver mejor una situación. Indica reflexión antes de actuar y búsqueda de claridad.

También sugiere deseo de conexión o de mostrarse al mundo. Si el balcón es inestable, advierte sobre riesgos y decisiones apresuradas.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio simboliza emociones intensas y procesos de transformación. Indica que algo llega a un punto crítico y requiere soltar lo que ya no sirve.

También puede advertir estrés o conflictos fuera de control. Si apagas el fuego, hay recuperación; si te consume, sugiere pedir apoyo y poner límites.