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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9443 (Balcón) y las letras son: A K R X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

 1°9443 11°4770 
 9812  12°5519
 3°6902  13°1149 
 1790  14°8857 
 4034  15°7622 
 6°7103  16°1705
 9338  17°1179 
 2194  18°2314 
 9380  19°8313 
 10°5855  20°6250 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 4008 - Incendio.

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 1°4008 11°5574 
 7777   12°4508
 3°5516  13°2552 
 8553  14°2345 
 7544  15°4276 
 6°9619  16°7376
 4389  17°3996 
 2247  18°2860 
 4683  19°3053 
 10°7403  20°6899 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón simboliza perspectiva y necesidad de tomar distancia para ver mejor una situación. Indica reflexión antes de actuar y búsqueda de claridad.

También sugiere deseo de conexión o de mostrarse al mundo. Si el balcón es inestable, advierte sobre riesgos y decisiones apresuradas.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio simboliza emociones intensas y procesos de transformación. Indica que algo llega a un punto crítico y requiere soltar lo que ya no sirve.

También puede advertir estrés o conflictos fuera de control. Si apagas el fuego, hay recuperación; si te consume, sugiere pedir apoyo y poner límites.