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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0079 (Ladrón) y las letras son: K L L N.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre
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|0079
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|6620
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|4431
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|4048
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|4594
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|4816
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|5444
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|2395
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|0605
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|1735
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|0322
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|9148
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|0550
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|7768
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|8841
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|5261
|19°
|1402
|10°
|2860
|20°
|7417
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6827 - El Peine.
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|6827
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|2783
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|2663
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|1715
|3°
|2677
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|2272
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|9019
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|2657
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|7325
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|1249
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|3052
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|3382
|7°
|3210
|17°
|9315
|8°
|8502
|18°
|3652
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|2506
|19°
|6512
|10°
|9267
|20°
|5035
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con Ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites y desconfianza, o culpa por desear lo ajeno.
Si te roba, indica temor a que te quiten valor o afecto; si lo enfrentas, expresa necesidad de control y de poner límites.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con un peine suele simbolizar orden y cuidado personal. Indica deseo de mejorar la imagen, aclarar ideas o poner en su sitio aspectos de la vida.
Si el peine está roto o no desenreda, puede reflejar frustración, enredos emocionales o chismes. Usarlo con facilidad sugiere soluciones prácticas y mayor confianza.