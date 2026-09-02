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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0079 (Ladrón) y las letras son: K L L N.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

 1°0079 11°6620 
 4431  12°4048
 3°4594  13°4816 
 5444  14°2395 
 0605  15°1735 
 6°0322  16°7006
 9148  17°0550 
 7768  18°8841 
 5261  19°1402 
 10°2860  20°7417 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6827 - El Peine.

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 1°6827 11°2783 
 2663   12°1715
 3°2677  13°2272 
 9019  14°2657 
 7325  15°1249 
 6°3052  16°3382
 3210  17°9315 
 8502  18°3652 
 2506  19°6512 
 10°9267  20°5035 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites y desconfianza, o culpa por desear lo ajeno.

Si te roba, indica temor a que te quiten valor o afecto; si lo enfrentas, expresa necesidad de control y de poner límites.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine suele simbolizar orden y cuidado personal. Indica deseo de mejorar la imagen, aclarar ideas o poner en su sitio aspectos de la vida.

Si el peine está roto o no desenreda, puede reflejar frustración, enredos emocionales o chismes. Usarlo con facilidad sugiere soluciones prácticas y mayor confianza.