Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0079 (Ladrón) y las letras son: K L L N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

1° 0079 11° 6620 2° 4431 12° 4048 3° 4594 13° 4816 4° 5444 14° 2395 5° 0605 15° 1735 6° 0322 16° 7006 7° 9148 17° 0550 8° 7768 18° 8841 9° 5261 19° 1402 10° 2860 20° 7417

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 6827 - El Peine.

1° 6827 11° 2783 2° 2663 12° 1715 3° 2677 13° 2272 4° 9019 14° 2657 5° 7325 15° 1249 6° 3052 16° 3382 7° 3210 17° 9315 8° 8502 18° 3652 9° 2506 19° 6512 10° 9267 20° 5035

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites y desconfianza, o culpa por desear lo ajeno.

Si te roba, indica temor a que te quiten valor o afecto; si lo enfrentas, expresa necesidad de control y de poner límites.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine suele simbolizar orden y cuidado personal. Indica deseo de mejorar la imagen, aclarar ideas o poner en su sitio aspectos de la vida.

Si el peine está roto o no desenreda, puede reflejar frustración, enredos emocionales o chismes. Usarlo con facilidad sugiere soluciones prácticas y mayor confianza.