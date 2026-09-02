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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2708 (Incendio) y las letras son: M N P X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre
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|2708
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|1338
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|0676
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|4047
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|9525
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|0391
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|9681
|19°
|7806
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|3871
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|1459
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 1635 - Pajarito.
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|1635
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|8392
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|5594
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|6188
|3°
|6197
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|8585
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|6877
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|9408
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|7178
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|1594
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|1089
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|0097
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|0560
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|0291
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|5530
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Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con incendio simboliza emociones intensas y procesos de transformación. Indica que algo llega a un punto crítico y requiere soltar lo que ya no sirve.
También puede advertir estrés o conflictos fuera de control. Si apagas el fuego, hay recuperación; si te consume, sugiere pedir apoyo y poner límites.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con Pajarito suele simbolizar libertad, esperanza y ligereza. También sugiere ideas nuevas que nacen o mensajes sutiles de tu intuición.
Si Pajarito está herido o enjaulado, apunta a fragilidad emocional o límites. Si canta o vuela, anuncia buenas noticias, inspiración y lazos afectivos.