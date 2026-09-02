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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2708 (Incendio) y las letras son: M N P X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

 1°2708 11°1338 
 0377  12°0715
 3°0323  13°6731 
 0676  14°4816 
 5428  15°3442 
 6°9530  16°3912
 4047  17°9525 
 0391  18°6923 
 9681  19°7806 
 10°3871  20°1459 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 1635 - Pajarito.

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 1°1635 11°8392 
 5594   12°6188
 3°6197  13°8585 
 6877  14°9408 
 7178  15°1594 
 6°1089  16°0097
 0560  17°0291 
 5530  18°5843 
 5436  19°5547 
 10°1360  20°8884 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio simboliza emociones intensas y procesos de transformación. Indica que algo llega a un punto crítico y requiere soltar lo que ya no sirve.

También puede advertir estrés o conflictos fuera de control. Si apagas el fuego, hay recuperación; si te consume, sugiere pedir apoyo y poner límites.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar libertad, esperanza y ligereza. También sugiere ideas nuevas que nacen o mensajes sutiles de tu intuición.

Si Pajarito está herido o enjaulado, apunta a fragilidad emocional o límites. Si canta o vuela, anuncia buenas noticias, inspiración y lazos afectivos.