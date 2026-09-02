En esta noticia Seguridad y atención humana

Banco Macro integró tecnología a uno de los canales de mayor uso cotidiano entre sus clientes. A través de MacroChat, la entidad combina modelos de OpenAI con WhatsApp para resolver consultas y transacciones mediante mensajes de texto, audio e imagen, sin menús predefinidos ni formularios.

La herramienta reemplaza a BancoChat y permite consultar saldos, pagar servicios, transferir dinero y hasta abrir una cuenta nueva dentro de la misma conversación. El sistema interpreta la intención del mensaje más allá de errores ortográficos o abreviaturas, y puede resolver varios pedidos en un mismo intercambio.

María José Daura, gerenta de Marketing de Banco Macro, explicó el criterio detrás del desarrollo: “No le estamos pidiendo a la gente que se descargue una app, aprenda una nueva interfaz o una nueva funcionalidad, sino que es lo que ya usa todos los días”.

Seguridad y atención humana

El desarrollo incluye una arquitectura propia con cifrado de datos y validación por biometría facial para las operaciones que lo requieren.

Cuando una consulta supera la capacidad del sistema automatizado, la conversación pasa a un agente humano sin que el cliente deba repetir la información ya brindada.