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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2959 (Las Plantas) y las letras son: I C G Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 7 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 3212 - Soldado.
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|2371
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|4567
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|9790
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|3927
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|4435
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|8091
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|3999
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|9389
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|1800
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|0312
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|1070
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|5657
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.
El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.
También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.