La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2959 (Las Plantas) y las letras son: I C G Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

1° 2959 11° 4208 2° 9662 12° 8922 3° 8566 13° 4686 4° 1045 14° 6560 5° 0653 15° 0562 6° 8614 16° 4450 7° 7560 17° 0080 8° 2777 18° 6131 9° 3548 19° 4677 10° 6514 20° 3616

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 3212 - Soldado.

1° 3212 11° 2371 2° 4567 12° 9790 3° 3927 13° 4435 4° 8091 14° 3999 5° 9389 15° 2602 6° 4029 16° 4709 7° 1800 17° 0312 8° 1070 18° 9860 9° 5999 19° 2744 10° 2473 20° 5657

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.