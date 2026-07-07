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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2959 (Las Plantas) y las letras son: I C G Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

 1°2959 11°4208 
 9662  12°8922
 3°8566  13°4686 
 1045  14°6560 
 0653  15°0562 
 6°8614  16°4450
 7560  17°0080 
 2777  18°6131 
 3548  19°4677 
 10°6514  20°3616 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 3212 - Soldado.

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 1°3212 11°2371 
 4567   12°9790
 3°3927  13°4435 
 8091  14°3999 
 9389  15°2602 
 6°4029  16°4709
 1800  17°0312 
 1070  18°9860 
 5999  19°2744 
 10°2473  20°5657 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.