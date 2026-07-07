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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2097 (Mesa) y las letras son: E D Q X.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 6 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 1409 - Arroyo.
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¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y el espacio donde compartes ideas, alimentos o decisiones. Puede reflejar tu vida familiar, laboral o social y cómo te relacionas con los demás.
Si la mesa está ordenada y firme, indica armonía y recursos; si está vacía, rota o inestable, sugiere carencias o tensiones. Reunirse alrededor de ella habla de vínculos y acuerdos y una mesa extraña puede anunciar cambios.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.
Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.