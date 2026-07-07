Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2097 (Mesa) y las letras son: E D Q X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

1° 2097 11° 2183 2° 4630 12° 6118 3° 5801 13° 7957 4° 1397 14° 0807 5° 5827 15° 9330 6° 5445 16° 4298 7° 0923 17° 0941 8° 5360 18° 6686 9° 9226 19° 0537 10° 6970 20° 2372

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 1409 - Arroyo.

1° 1409 11° 4134 2° 0101 12° 6556 3° 9385 13° 7010 4° 0278 14° 2138 5° 1727 15° 2466 6° 0333 16° 4484 7° 2049 17° 2098 8° 7345 18° 4234 9° 2245 19° 3921 10° 8985 20° 8282

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y el espacio donde compartes ideas, alimentos o decisiones. Puede reflejar tu vida familiar, laboral o social y cómo te relacionas con los demás.

Si la mesa está ordenada y firme, indica armonía y recursos; si está vacía, rota o inestable, sugiere carencias o tensiones. Reunirse alrededor de ella habla de vínculos y acuerdos y una mesa extraña puede anunciar cambios.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.

Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.