La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0753 (El Barco) y las letras son: E G J J.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

1° 0753 11° 6818 2° 9773 12° 7615 3° 6582 13° 1998 4° 3605 14° 1446 5° 7999 15° 3844 6° 1822 16° 8024 7° 4582 17° 4622 8° 3860 18° 7236 9° 2310 19° 5828 10° 0088 20° 2447

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 5788 - El Papa.

1° 5788 11° 0249 2° 0505 12° 9365 3° 4062 13° 5833 4° 6500 14° 4772 5° 4344 15° 2545 6° 5267 16° 2156 7° 8834 17° 7798 8° 8637 18° 6486 9° 9543 19° 8580 10° 5280 20° 0214

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar un viaje personal, una transición o la manera en que navegas tus emociones y decisiones. Un barco estable en aguas tranquilas sugiere confianza y un rumbo claro.

Si El Barco está dañado o en tormenta, puede reflejar incertidumbre, carga emocional o retos que requieren prudencia. El destino y los acompañantes indican qué áreas de tu vida piden cambio o apoyo.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o deseo de perdón y reconciliación.

También puede reflejar autoridad y normas internas, o la búsqueda de paz interior y propósito, según el contexto y tus emociones.