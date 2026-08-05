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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0753 (El Barco) y las letras son: E G J J.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

 1°0753 11°6818 
 9773  12°7615
 3°6582  13°1998 
 3605  14°1446 
 7999  15°3844 
 6°1822  16°8024
 4582  17°4622 
 3860  18°7236 
 2310  19°5828 
 10°0088  20°2447 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 5788 - El Papa.

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 1°5788 11°0249 
 0505   12°9365
 3°4062  13°5833 
 6500  14°4772 
 4344  15°2545 
 6°5267  16°2156
 8834  17°7798 
 8637  18°6486 
 9543  19°8580 
 10°5280  20°0214 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar un viaje personal, una transición o la manera en que navegas tus emociones y decisiones. Un barco estable en aguas tranquilas sugiere confianza y un rumbo claro.

Si El Barco está dañado o en tormenta, puede reflejar incertidumbre, carga emocional o retos que requieren prudencia. El destino y los acompañantes indican qué áreas de tu vida piden cambio o apoyo.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o deseo de perdón y reconciliación.

También puede reflejar autoridad y normas internas, o la búsqueda de paz interior y propósito, según el contexto y tus emociones.