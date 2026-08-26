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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7886 (El Humo) y las letras son: D Q T Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 25 de agosto

 1°7886 11°2555 
 8549  12°4721
 3°3431  13°2141 
 6124  14°6294 
 8293  15°2633 
 6°8978  16°7196
 8435  17°5645 
 3334  18°8564 
 3272  19°4812 
 10°0621  20°4340 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 25 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 25 de agosto. A la cabeza salió el número 1360 - La Virgen.

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 1°1360 11°0485 
 3942   12°2498
 3°6751  13°8768 
 3120  14°5902 
 2030  15°1005 
 6°3544  16°1399
 1342  17°9732 
 5019  18°7360 
 4731  19°5003 
 10°6681  20°3192 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele señalar confusión, rumores o verdades a medias. Invita a pausar, observar y buscar claridad antes de actuar.

También puede reflejar emociones acumuladas o la necesidad de limpiar hábitos y ambientes. Si el humo es denso y oscuro, alerta; si se disipa, anuncia comprensión y alivio.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o alivio ante una preocupación.

También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación. A veces sugiere fortalecer la fe, practicar la compasión y confiar en tu intuición.