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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1143 (Balcón) y las letras son: I P P P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 25 de agosto

 1°1143 11°5671 
 4266  12°3213
 3°0007  13°3825 
 9618  14°9177 
 1496  15°7326 
 6°3317  16°4861
 2349  17°6003 
 5806  18°1156 
 9572  19°9488 
 10°4260  20°8326 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 25 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 25 de agosto. A la cabeza salió el número 2489 - La Rata.

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 1°2489 11°8824 
 7441   12°5302
 3°3136  13°9589 
 5952  14°4586 
 6035  15°5460 
 6°2470  16°4133
 0038  17°4384 
 7429  18°9150 
 8468  19°5171 
 10°9624  20°2407 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar necesidad de perspectiva y libertad. Invita a tomar distancia para ver con claridad una situación antes de decidir.

También puede hablar de exposición o vulnerabilidad: sentirte observado, mostrar lo que sientes, o estar al borde de un cambio. A veces refleja atracción y miedo a la vez.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. También advierte sobre estar alerta ante cambios o recursos que debes proteger.

Si la rata genera miedo, sugiere desconfianza, suciedad emocional o posibles traiciones. En positivo, una rata tranquila indica ingenio, ahorro y oportunidad.