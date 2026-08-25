Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1143 (Balcón) y las letras son: I P P P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 25 de agosto

1° 1143 11° 5671 2° 4266 12° 3213 3° 0007 13° 3825 4° 9618 14° 9177 5° 1496 15° 7326 6° 3317 16° 4861 7° 2349 17° 6003 8° 5806 18° 1156 9° 9572 19° 9488 10° 4260 20° 8326

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 25 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 25 de agosto. A la cabeza salió el número 2489 - La Rata.

1° 2489 11° 8824 2° 7441 12° 5302 3° 3136 13° 9589 4° 5952 14° 4586 5° 6035 15° 5460 6° 2470 16° 4133 7° 0038 17° 4384 8° 7429 18° 9150 9° 8468 19° 5171 10° 9624 20° 2407

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar necesidad de perspectiva y libertad. Invita a tomar distancia para ver con claridad una situación antes de decidir.

También puede hablar de exposición o vulnerabilidad: sentirte observado, mostrar lo que sientes, o estar al borde de un cambio. A veces refleja atracción y miedo a la vez.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. También advierte sobre estar alerta ante cambios o recursos que debes proteger.

Si la rata genera miedo, sugiere desconfianza, suciedad emocional o posibles traiciones. En positivo, una rata tranquila indica ingenio, ahorro y oportunidad.