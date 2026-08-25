La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1216 (Anillo) y las letras son: P R T V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 25 de agosto

1° 1216 11° 2697 2° 8948 12° 9376 3° 6022 13° 9685 4° 4949 14° 3634 5° 2742 15° 7462 6° 4901 16° 8140 7° 4808 17° 7583 8° 4964 18° 2980 9° 1700 19° 3571 10° 6555 20° 2298

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 25 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 25 de agosto. A la cabeza salió el número 8604 - La cama.

1° 8604 11° 9279 2° 7498 12° 4940 3° 8389 13° 6473 4° 6012 14° 9364 5° 5607 15° 7422 6° 5409 16° 9326 7° 5447 17° 0848 8° 2228 18° 3125 9° 4395 19° 2569 10° 2690 20° 4917

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o un ciclo que se cierra y otro que inicia; su brillo o estado refleja la solidez del vínculo o proyecto.

Si se pierde o se rompe, puede indicar miedo al compromiso, rupturas o desconfianza; encontrarlo sugiere nuevas oportunidades afectivas o reconciliaciones.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele reflejar necesidad de descanso, seguridad o intimidad. Indica deseo de refugio emocional o de reconectar contigo mismo.

También puede señalar decisiones sobre relaciones o cambios en la vida privada. El estado de la cama (ordenada, deshecha o ajena) matiza el mensaje del sueño.