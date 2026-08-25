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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1216 (Anillo) y las letras son: P R T V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 25 de agosto

 1°1216 11°2697 
 8948  12°9376
 3°6022  13°9685 
 4949  14°3634 
 2742  15°7462 
 6°4901  16°8140
 4808  17°7583 
 4964  18°2980 
 1700  19°3571 
 10°6555  20°2298 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 25 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 25 de agosto. A la cabeza salió el número 8604 - La cama.

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 1°8604 11°9279 
 7498   12°4940
 3°8389  13°6473 
 6012  14°9364 
 5607  15°7422 
 6°5409  16°9326
 5447  17°0848 
 2228  18°3125 
 4395  19°2569 
 10°2690  20°4917 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o un ciclo que se cierra y otro que inicia; su brillo o estado refleja la solidez del vínculo o proyecto.

Si se pierde o se rompe, puede indicar miedo al compromiso, rupturas o desconfianza; encontrarlo sugiere nuevas oportunidades afectivas o reconciliaciones.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele reflejar necesidad de descanso, seguridad o intimidad. Indica deseo de refugio emocional o de reconectar contigo mismo.

También puede señalar decisiones sobre relaciones o cambios en la vida privada. El estado de la cama (ordenada, deshecha o ajena) matiza el mensaje del sueño.