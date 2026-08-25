El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 24 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3169 (Vicios) y las letras son: D G N S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 24 de agosto

1° 3169 11° 6789 2° 9239 12° 2453 3° 0608 13° 4671 4° 2582 14° 6469 5° 0513 15° 5482 6° 3631 16° 5689 7° 5234 17° 5702 8° 5306 18° 3378 9° 8568 19° 7230 10° 0919 20° 5561

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 24 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 24 de agosto. A la cabeza salió el número 3620 - La Fiesta.

1° 3620 11° 0466 2° 4463 12° 9622 3° 0649 13° 9919 4° 7382 14° 9409 5° 5098 15° 6463 6° 1408 16° 0768 7° 1472 17° 3848 8° 2716 18° 2609 9° 0929 19° 6760 10° 9431 20° 4049

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios refleja luchas internas y sentimientos de culpa por hábitos o impulsos que parecen fuera de control.

También puede ser una advertencia sobre excesos y la necesidad de poner límites, recuperar el equilibrio y pedir ayuda si es necesario.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta simboliza alegría, conexión social y deseo de celebrar logros o cerrar ciclos.

Si aparece caos o descontrol, advierte sobre excesos, presión del entorno o necesidad de equilibrar placer y responsabilidades.