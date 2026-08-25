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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 24 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3169 (Vicios) y las letras son: D G N S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 24 de agosto

 1°3169 11°6789 
 9239  12°2453
 3°0608  13°4671 
 2582  14°6469 
 0513  15°5482 
 6°3631  16°5689
 5234  17°5702 
 5306  18°3378 
 8568  19°7230 
 10°0919  20°5561 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 24 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 24 de agosto. A la cabeza salió el número 3620 - La Fiesta.

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 1°3620 11°0466 
 4463   12°9622
 3°0649  13°9919 
 7382  14°9409 
 5098  15°6463 
 6°1408  16°0768
 1472  17°3848 
 2716  18°2609 
 0929  19°6760 
 10°9431  20°4049 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios refleja luchas internas y sentimientos de culpa por hábitos o impulsos que parecen fuera de control.

También puede ser una advertencia sobre excesos y la necesidad de poner límites, recuperar el equilibrio y pedir ayuda si es necesario.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta simboliza alegría, conexión social y deseo de celebrar logros o cerrar ciclos.

Si aparece caos o descontrol, advierte sobre excesos, presión del entorno o necesidad de equilibrar placer y responsabilidades.