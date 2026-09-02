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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3216 (Anillo) y las letras son: E H R X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

 1°3216 11°9808 
 7075  12°4083
 3°2912  13°6819 
 4940  14°2823 
 4337  15°3092 
 6°2957  16°6479
 9466  17°0006 
 5852  18°6743 
 0785  19°4108 
 10°5421  20°5964 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 0026 - La Misa.

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 1°0026 11°1263 
 4390   12°2781
 3°8779  13°4744 
 7785  14°8574 
 0667  15°2428 
 6°2423  16°0151
 3264  17°4625 
 5934  18°5927 
 7249  19°2290 
 10°3904  20°4989 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Puede señalar relaciones estables o el deseo de formalizar algo.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, indica dudas, rupturas o límites. Un anillo brillante o recibido sugiere lealtad y nuevas oportunidades.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa suele indicar búsqueda de paz, guía espiritual y sentido de comunidad; invita a reconectar con valores y compromisos.

También puede señalar necesidad de perdón o de cerrar culpas; las emociones y detalles del rito (altar, cantos, sacerdote) matizan su mensaje.