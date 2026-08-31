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Al momento de alquilar un departamento o casa en Estados Unidos, es fundamental conocer cuáles son los derechos que poseen los inquilinos cuando el propietario determina que deben abandonar la vivienda.

De acuerdo con lo señalado por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), existen disposiciones que protegen a determinadas personas de ser desalojadas, por lo que podrían permanecer en su hogar incluso en situaciones adversas.

Como regla general, se enfatiza en la importancia de acudir a tribunales en caso de recibir una demanda de desalojo, puesto que las autoridades explican que esta acción puede servir de alternativa para no aplicar la medida.

En Estados Unidos existen disposiciones que protegen a determinadas personas de ser desalojadas, por lo que podrían permanecer en su hogar incluso en situaciones adversas. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los arrendatarios podrán seguir en su vivienda pese a la oposición del dueño

De acuerdo con la información oficial, los miembros de las fuerzas armadas que paguen un alquiler mensual inferior a USD 4,214.28 no podrán ser desalojados de su vivienda residencial mientras estén realizando el servicio militar . Esta norma se extiende a sus dependientes.

Además, no podrán recibir embargos como forma de pago del alquiler, salvo que exista una orden judicial en contra de la persona.

Por otro lado, dentro de las protecciones especiales que posee este grupo, se detalla que están autorizados a suspender un desalojo judicial si el arrendador presenta una demanda.

“Si el arrendador solicita su desalojo ante un tribunal, usted y sus dependientes pueden suspender el desalojo hasta por 90 días si lo solicitan. El tribunal también puede ordenar la suspensión de forma independiente, sin necesidad de una solicitud”, enfatiza CFBP.

En caso de enfrentar una demanda por desalojo, los miembros de las fuerzas armadas deben comunicarse con su Oficina de Asistencia Legal.

Derechos de inquilinos ante demanda de desalojo: respuesta y apoyo

Al momento de recibir la demanda, uno de los derechos que disponen los inquilinos es el de presentar una respuesta por escrito que explique al tribunal las razones por las que no debería llevarse a cabo el desalojo.

Es esencial especificar la situación actual y detallar las medidas adoptadas para encontrar ayuda. Además, se debe describir las acciones que el arrendador ha realizado o omitido para acceder a los fondos de asistencia destinados al alquiler.

El consejo proporcionado por las autoridades es ponerse en contacto con el secretario del tribunal para preguntar específicamente por su caso y conocer cuál sería el plan de acción más adecuado y los derechos que lo respaldan.

Si se ha solicitado asistencia para cubrir el alquiler o los costos de servicios y se continúa a la espera de una resolución, es de suma importancia mencionarlo en la respuesta.