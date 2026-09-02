Este martes, 1 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 6461 (Escopeta).

1° 6461 11° 4321 2° 5076 12° 0194 3° 7540 13° 2202 4° 6535 14° 6354 5° 1576 15° 0908 6° 7430 16° 8726 7° 7094 17° 1379 8° 9896 18° 9026 9° 7397 19° 2474 10° 6042 20° 6703

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.