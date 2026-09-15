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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2544 (La Cárcel) y las letras son: E O L V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

 1°2544 11°5153 
 3604  12°4363
 3°5826  13°8522 
 1673  14°2400 
 6589  15°7279 
 6°6843  16°1584
 3801  17°3501 
 3124  18°7409 
 3518  19°2715 
 10°9748  20°9833 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 2719 - Pescado.

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 1°2719 11°8709 
 1879   12°7300
 3°0570  13°4071 
 2709  14°3949 
 4015  15°6195 
 6°3636  16°0689
 2667  17°8063 
 9670  18°8650 
 1149  19°1476 
 10°9434  20°0543 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro o limitaciones en la vida diaria, ya sea por obligaciones, miedos o relaciones que te restringen. Indica deseo de recuperar control y libertad personal.

También puede simbolizar culpa, consecuencias de actos pasados o miedo al juicio. Invita a la introspección para asumir responsabilidades y buscar cambios concretos.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y la fluidez de las emociones. También refleja intuición activa y mensajes del inconsciente que emergen desde lo profundo.

Si el pescado está sano o en agua clara, sugiere prosperidad y buenas noticias; si está muerto o en agua turbia, advierte de bloqueos emocionales o pérdidas. El contexto del sueño y tus sensaciones determinan su verdadero significado.