Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2544 (La Cárcel) y las letras son: E O L V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

1° 2544 11° 5153 2° 3604 12° 4363 3° 5826 13° 8522 4° 1673 14° 2400 5° 6589 15° 7279 6° 6843 16° 1584 7° 3801 17° 3501 8° 3124 18° 7409 9° 3518 19° 2715 10° 9748 20° 9833

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 2719 - Pescado.

1° 2719 11° 8709 2° 1879 12° 7300 3° 0570 13° 4071 4° 2709 14° 3949 5° 4015 15° 6195 6° 3636 16° 0689 7° 2667 17° 8063 8° 9670 18° 8650 9° 1149 19° 1476 10° 9434 20° 0543

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro o limitaciones en la vida diaria, ya sea por obligaciones, miedos o relaciones que te restringen. Indica deseo de recuperar control y libertad personal.

También puede simbolizar culpa, consecuencias de actos pasados o miedo al juicio. Invita a la introspección para asumir responsabilidades y buscar cambios concretos.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y la fluidez de las emociones. También refleja intuición activa y mensajes del inconsciente que emergen desde lo profundo.

Si el pescado está sano o en agua clara, sugiere prosperidad y buenas noticias; si está muerto o en agua turbia, advierte de bloqueos emocionales o pérdidas. El contexto del sueño y tus sensaciones determinan su verdadero significado.