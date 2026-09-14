Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9364 (Llanto) y las letras son: A D Q Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

1° 9364 11° 6263 2° 0211 12° 6075 3° 5441 13° 1546 4° 8545 14° 5914 5° 2342 15° 1115 6° 2083 16° 0089 7° 9740 17° 9892 8° 1729 18° 7142 9° 1926 19° 0965 10° 6089 20° 0903

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 4729 - San Pedro.

1° 4729 11° 4796 2° 9545 12° 5063 3° 7856 13° 7795 4° 4955 14° 6555 5° 4116 15° 7700 6° 5237 16° 9648 7° 2629 17° 5362 8° 1726 18° 8508 9° 4799 19° 9503 10° 1038 20° 6563

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo, indicando que el subconsciente procesa tristezas, miedos o culpas acumuladas.

Según el contexto, puede señalar estrés reprimido o anunciar alivio y sanación; si otro llora, habla de empatía, apoyo o conflictos no resueltos.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele reflejar guía espiritual y decisiones clave; indica puertas que se abren o se cierran en tu vida.

También alude a perdón y responsabilidad: invita a revisar la conciencia, fortalecer la fe y asumir compromisos.