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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9364 (Llanto) y las letras son: A D Q Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

 1°9364 11°6263 
 0211  12°6075
 3°5441  13°1546 
 8545  14°5914 
 2342  15°1115 
 6°2083  16°0089
 9740  17°9892 
 1729  18°7142 
 1926  19°0965 
 10°6089  20°0903 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 4729 - San Pedro.

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 1°4729 11°4796 
 9545   12°5063
 3°7856  13°7795 
 4955  14°6555 
 4116  15°7700 
 6°5237  16°9648
 2629  17°5362 
 1726  18°8508 
 4799  19°9503 
 10°1038  20°6563 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo, indicando que el subconsciente procesa tristezas, miedos o culpas acumuladas.

Según el contexto, puede señalar estrés reprimido o anunciar alivio y sanación; si otro llora, habla de empatía, apoyo o conflictos no resueltos.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele reflejar guía espiritual y decisiones clave; indica puertas que se abren o se cierran en tu vida.

También alude a perdón y responsabilidad: invita a revisar la conciencia, fortalecer la fe y asumir compromisos.