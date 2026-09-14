En esta noticia
Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9364 (Llanto) y las letras son: A D Q Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre
|1°
|9364
|11°
|6263
|2°
|0211
|12°
|6075
|3°
|5441
|13°
|1546
|4°
|8545
|14°
|5914
|5°
|2342
|15°
|1115
|6°
|2083
|16°
|0089
|7°
|9740
|17°
|9892
|8°
|1729
|18°
|7142
|9°
|1926
|19°
|0965
|10°
|6089
|20°
|0903
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 14 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 4729 - San Pedro.
|1°
|4729
|11°
|4796
|2°
|9545
|12°
|5063
|3°
|7856
|13°
|7795
|4°
|4955
|14°
|6555
|5°
|4116
|15°
|7700
|6°
|5237
|16°
|9648
|7°
|2629
|17°
|5362
|8°
|1726
|18°
|8508
|9°
|4799
|19°
|9503
|10°
|1038
|20°
|6563
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo, indicando que el subconsciente procesa tristezas, miedos o culpas acumuladas.
Según el contexto, puede señalar estrés reprimido o anunciar alivio y sanación; si otro llora, habla de empatía, apoyo o conflictos no resueltos.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro suele reflejar guía espiritual y decisiones clave; indica puertas que se abren o se cierran en tu vida.
También alude a perdón y responsabilidad: invita a revisar la conciencia, fortalecer la fe y asumir compromisos.