La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5247 (Muerto) y las letras son: B D D K.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

1° 5247 11° 8602 2° 3148 12° 5831 3° 0728 13° 5271 4° 4815 14° 5379 5° 8197 15° 1006 6° 0131 16° 2323 7° 5357 17° 7773 8° 8749 18° 5149 9° 2414 19° 7097 10° 8365 20° 0393

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 9351 - Serrucho.

1° 9351 11° 8084 2° 7754 12° 7910 3° 0306 13° 7030 4° 6759 14° 0143 5° 8762 15° 1745 6° 5491 16° 0956 7° 1473 17° 4490 8° 0399 18° 4715 9° 6658 19° 2397 10° 3364 20° 1831

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; indica que una etapa termina y es momento de soltar algo del pasado, no una muerte literal.

También puede reflejar duelo o nostalgia; tu inconsciente pide atender emociones pendientes y reconciliarte con recuerdos o despedidas.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar hábitos o situaciones que ya no sirven y abrir espacio para cambios.

También sugiere trabajo constante y precisión: avanzar paso a paso, medir límites y evitar decisiones impulsivas.