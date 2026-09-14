En esta noticia

La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5247 (Muerto) y las letras son: B D D K.

Te puede interesar

Es un hecho | El Gobierno recorrerá casa por casa con personal administrativo para verificar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

 1°5247 11°8602 
 3148  12°5831
 3°0728  13°5271 
 4815  14°5379 
 8197  15°1006 
 6°0131  16°2323
 5357  17°7773 
 8749  18°5149 
 2414  19°7097 
 10°8365  20°0393 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 9351 - Serrucho.

Te puede interesar

Hacia adelante o hacia atrás: cuál es la manera correcta de poner el papel higiénico y por qué recomiendan hacerlo solo de esta forma
 1°9351 11°8084 
 7754   12°7910
 3°0306  13°7030 
 6759  14°0143 
 8762  15°1745 
 6°5491  16°0956
 1473  17°4490 
 0399  18°4715 
 6658  19°2397 
 10°3364  20°1831 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

¿Con qué frecuencia hay que limpiar el pelo? Un estudio detalla cuál es la regularidad ideal para lavarlo con shampoo

Te puede interesar

Chau a las canas | El tinte domiciliario y sin químicos que restaura la melanina del cabello: brinda suavidad natural y brillo al instante

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; indica que una etapa termina y es momento de soltar algo del pasado, no una muerte literal.

También puede reflejar duelo o nostalgia; tu inconsciente pide atender emociones pendientes y reconciliarte con recuerdos o despedidas.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar hábitos o situaciones que ya no sirven y abrir espacio para cambios.

También sugiere trabajo constante y precisión: avanzar paso a paso, medir límites y evitar decisiones impulsivas.