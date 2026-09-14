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La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3506 (Perro) y las letras son: E O B Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

 1°3506 11°1075 
 0174  12°9649
 3°3649  13°0363 
 2908  14°0165 
 5863  15°6229 
 6°2642  16°5181
 9538  17°2158 
 3635  18°8374 
 0859  19°7169 
 10°6509  20°3729 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 0520 - La Fiesta.

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 1°0520 11°4324 
 7574   12°3794
 3°2090  13°3691 
 6163  14°0446 
 5347  15°9075 
 6°5259  16°9204
 8390  17°5059 
 4238  18°8161 
 2651  19°9849 
 10°7012  20°8509 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele representar lealtad, protección y amistad; indica apoyo cercano y confianza en tus instintos.

Si el Perro aparece agresivo, perdido o herido, advierte de conflictos, traiciones o soledad y de la necesidad de poner límites o sanar vínculos.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, conexión social y ganas de celebrar logros. También puede señalar necesidad de descanso, pertenencia y renovar la energía.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, sugiere excesos, evasión o presión por encajar. Invita a poner límites y equilibrar placer y responsabilidades.