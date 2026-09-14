La quiniela es el juego más optado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3506 (Perro) y las letras son: E O B Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

1° 3506 11° 1075 2° 0174 12° 9649 3° 3649 13° 0363 4° 2908 14° 0165 5° 5863 15° 6229 6° 2642 16° 5181 7° 9538 17° 2158 8° 3635 18° 8374 9° 0859 19° 7169 10° 6509 20° 3729

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 0520 - La Fiesta.

1° 0520 11° 4324 2° 7574 12° 3794 3° 2090 13° 3691 4° 6163 14° 0446 5° 5347 15° 9075 6° 5259 16° 9204 7° 8390 17° 5059 8° 4238 18° 8161 9° 2651 19° 9849 10° 7012 20° 8509

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele representar lealtad, protección y amistad; indica apoyo cercano y confianza en tus instintos.

Si el Perro aparece agresivo, perdido o herido, advierte de conflictos, traiciones o soledad y de la necesidad de poner límites o sanar vínculos.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar alegría, conexión social y ganas de celebrar logros. También puede señalar necesidad de descanso, pertenencia y renovar la energía.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, sugiere excesos, evasión o presión por encajar. Invita a poner límites y equilibrar placer y responsabilidades.