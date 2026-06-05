Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3566 (Lombriz) y las letras son: A E M M.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

1° 3566 11° 4666 2° 9139 12° 9318 3° 2139 13° 7076 4° 1226 14° 0823 5° 1989 15° 1140 6° 5064 16° 3395 7° 4963 17° 5148 8° 7488 18° 4493 9° 8369 19° 6855 10° 2694 20° 7078

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 2629 - San Pedro.

1° 2629 11° 8877 2° 9597 12° 4846 3° 0358 13° 1990 4° 3451 14° 8544 5° 4165 15° 5666 6° 7618 16° 8602 7° 1313 17° 1851 8° 2201 18° 9063 9° 6635 19° 2042 10° 0169 20° 4294

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices sugiere una transformación silenciosa: lo pequeño y subterráneo nutre, limpia y prepara un nuevo comienzo.

Si te causan rechazo, puede reflejar algo que desgasta poco a poco; muchas abruman, una sana es oportunidad y una muerta marca fin de ciclo.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual y apertura de caminos: las llaves representan oportunidades y el valor de la fe para tomar decisiones.

También puede aludir a juicio interior y necesidad de perdón, invitando a asumir responsabilidades, reparar errores y comenzar una etapa más auténtica.