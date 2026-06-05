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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3566 (Lombriz) y las letras son: A E M M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

 1°3566 11°4666 
 9139  12°9318
 3°2139  13°7076 
 1226  14°0823 
 1989  15°1140 
 6°5064  16°3395
 4963  17°5148 
 7488  18°4493 
 8369  19°6855 
 10°2694  20°7078 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 2629 - San Pedro.

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 1°2629 11°8877 
 9597   12°4846
 3°0358  13°1990 
 3451  14°8544 
 4165  15°5666 
 6°7618  16°8602
 1313  17°1851 
 2201  18°9063 
 6635  19°2042 
 10°0169  20°4294 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices sugiere una transformación silenciosa: lo pequeño y subterráneo nutre, limpia y prepara un nuevo comienzo.

Si te causan rechazo, puede reflejar algo que desgasta poco a poco; muchas abruman, una sana es oportunidad y una muerta marca fin de ciclo.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual y apertura de caminos: las llaves representan oportunidades y el valor de la fe para tomar decisiones.

También puede aludir a juicio interior y necesidad de perdón, invitando a asumir responsabilidades, reparar errores y comenzar una etapa más auténtica.