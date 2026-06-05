En esta noticia
Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3566 (Lombriz) y las letras son: A E M M.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio
|1°
|3566
|11°
|4666
|2°
|9139
|12°
|9318
|3°
|2139
|13°
|7076
|4°
|1226
|14°
|0823
|5°
|1989
|15°
|1140
|6°
|5064
|16°
|3395
|7°
|4963
|17°
|5148
|8°
|7488
|18°
|4493
|9°
|8369
|19°
|6855
|10°
|2694
|20°
|7078
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 2629 - San Pedro.
|1°
|2629
|11°
|8877
|2°
|9597
|12°
|4846
|3°
|0358
|13°
|1990
|4°
|3451
|14°
|8544
|5°
|4165
|15°
|5666
|6°
|7618
|16°
|8602
|7°
|1313
|17°
|1851
|8°
|2201
|18°
|9063
|9°
|6635
|19°
|2042
|10°
|0169
|20°
|4294
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices sugiere una transformación silenciosa: lo pequeño y subterráneo nutre, limpia y prepara un nuevo comienzo.
Si te causan rechazo, puede reflejar algo que desgasta poco a poco; muchas abruman, una sana es oportunidad y una muerta marca fin de ciclo.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual y apertura de caminos: las llaves representan oportunidades y el valor de la fe para tomar decisiones.
También puede aludir a juicio interior y necesidad de perdón, invitando a asumir responsabilidades, reparar errores y comenzar una etapa más auténtica.