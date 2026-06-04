Los recientes conflictos en el estrecho de Ormuz han puesto de manifiesto el interés voraz de las potencias por el petróleo. Tanto Estados Unidos, Israel e Irán manifiestan su poder para asegurar el control de las energías.

En su búsqueda por alternativas de energías renovables, China ha instalado 75 parques solares en Cuba, lo que transformará de manera definitiva su sistema eléctrico.

China quiere convertir a este país olvidado de Latinoamérica en potencia mundial: instalará 90 parques solares para ser referente en energía renovable (foto: archivo).

La estrategia de China para transformar definitivamente la energía en Cuba

La expansión representa una de las transiciones a energías renovables más rápidas jamás logradas. El salvavidas de Xi Jinping llega en un momento tenso en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Donald Trump firmó una orden ejecutiva a inicios de 2026 en donde amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, lo que redujo casi en 90% el ingreso de combustible.

La administración de Xi Jinping cambió el sistema eléctrico cubano en tan solo 12 meses. El gigante asiático lleva ya construidos 75 de 90 parques solares, lo que hizo que su generación total pase del 5,8% al 20%.

Desde principios de 2025 y hasta ahora, se conectaron 49 nuevos parques solares a la red eléctrica, lo que sumó más de 1.000 megavatios a pura financiación china.

La exclusión de Cuba del circuito de comercio energético provocó apagones de hasta 20 horas en algunas regiones.

Cuba logra 900 megavatios con paneles solares: un hito hacia la autosuficiencia

En febrero de 2026, Cuba generó por primera vez 900 megavatios gracias a sus paneles solares. Este hito confirma que la infraestructura de los parques ha alcanzado una escala suficiente para satisfacer la demanda eléctrica durante el día.

La rapidez con la que se llevaron a cabo la construcción de los parques solares excedió los plazos habituales. Algunas instalaciones lograron conectarse a la red eléctrica en un lapso de solamente 35 días tras la llegada de los equipos.

China desea transformar a este país ignorado de Latinoamérica en potencia mundial: instalará 90 parques solares para ser referente en energía renovable (foto: archivo)

La alianza estratégica de China y Cuba para el futuro energético

Cuba constituye una isla estratégica para China debido a su proximidad a Estados Unidos, por lo cual mantener una alianza resulta fundamental.

El Partido Comunista aportó 70 toneladas de componentes para generadores eléctricos e implementará 10.000 sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas, maternidades y clínicas.

La construcción de cada parque afronta un costo aproximado de u$s 16 millones y evita la sanción comercial impuesta por Estados Unidos.

El gigante asiático se comprometió a erigir un total de 92 parques para el año 2028. En conjunto, estos podrían producir un total de 2.000 megavatios, cifra que equipara la capacidad total de combustibles fósiles en Cuba.

Embargo económico de EE. UU. o energía limpia de China

Cada megavatio de capacidad solar instalada equivale aproximadamente a 18.000 toneladas de combustible que ya no deben ser importadas a la isla. Si Cuba logra alcanzar el objetivo de 2.000 megavatios para el año 2028, los bloqueos petroleros y comerciales tendrían la posibilidad de volverse irrelevantes.

El presidente Miguel Díaz-Canel describió la expansión energética como un acto de “soberanía energética”, en respuesta directa a las presiones ejercidas por Washington.

Inversión china en energía solar: autonomía y alianzas estratégicas

La inversión china en energía solar en Cuba no solo aporta autonomía a la isla, sino que también fortalece las alianzas estratégicas en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos. La construcción de los 92 parques solares para 2028 promete transformar por completo el panorama energético cubano, aumentando significativamente la capacidad de generación y disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles.

A medida que los parques solares entran en funcionamiento, se espera que la situación eléctrica en diversas regiones de Cuba mejore notablemente. La rápida implementación de estos proyectos refleja el interés de China en afirmar su influencia en el Caribe y desafiar las restricciones impuestas por Estados Unidos, garantizando un acceso más seguro y sustentable a la energía para la población cubana.