En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4680 (La Bocha) y las letras son: G H K S.

Te puede interesar

Ajustar llaves en el balcón: por qué sugieren llevarlo a cabo y para qué es útil

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

 1°4680 11°6173 
 9159  12°8581
 3°9625  13°3077 
 3414  14°7330 
 8816  15°8967 
 6°0629  16°8419
 4130  17°5132 
 9080  18°1350 
 9192  19°6393 
 10°5302  20°0076 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 6111 - Palito.

Te puede interesar

Combinar aceite de oliva, aromática y cáscara de limón: por qué es útil y para qué lo sugieren
 1°6111 11°2032 
 7983   12°7973
 3°2155  13°5687 
 1741  14°5971 
 0144  15°3948 
 6°5867  16°8217
 1258  17°3709 
 6961  18°4455 
 5590  19°2281 
 10°5466  20°5324 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Orgullo nacional: la localidad argentina que abrió la primera parada de colectivo con calefacción para no pasar frío

Te puede interesar

Despedida de las canas | El tinte natural y artesanal que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a tu mente: en el habla popular, la bocha es la cabeza. Sugiere buscar claridad y ordenar ideas.

Si la bocha es una pelota, simboliza juego, estrategia y metas. Que ruede bien indica avances; perderla, dispersión.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez y fragilidad, recordándote que avances con cuidado y refuerces tus cimientos.

Si lo usas o lo ves firme, sugiere ingenio y adaptación; si se quiebra, advierte límites, desgaste o falta de apoyo.