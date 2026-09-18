Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4680 (La Bocha) y las letras son: G H K S.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

1° 4680 11° 6173 2° 9159 12° 8581 3° 9625 13° 3077 4° 3414 14° 7330 5° 8816 15° 8967 6° 0629 16° 8419 7° 4130 17° 5132 8° 9080 18° 1350 9° 9192 19° 6393 10° 5302 20° 0076

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 6111 - Palito.

1° 6111 11° 2032 2° 7983 12° 7973 3° 2155 13° 5687 4° 1741 14° 5971 5° 0144 15° 3948 6° 5867 16° 8217 7° 1258 17° 3709 8° 6961 18° 4455 9° 5590 19° 2281 10° 5466 20° 5324

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a tu mente: en el habla popular, la bocha es la cabeza. Sugiere buscar claridad y ordenar ideas.

Si la bocha es una pelota, simboliza juego, estrategia y metas. Que ruede bien indica avances; perderla, dispersión.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez y fragilidad, recordándote que avances con cuidado y refuerces tus cimientos.

Si lo usas o lo ves firme, sugiere ingenio y adaptación; si se quiebra, advierte límites, desgaste o falta de apoyo.