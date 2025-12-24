Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4871 (Excremento) y las letras son: I F G T.

1° 4871 11° 0617 2° 4243 12° 9069 3° 4921 13° 3935 4° 7699 14° 6333 5° 2529 15° 1977 6° 8724 16° 9664 7° 5929 17° 5889 8° 5883 18° 9687 9° 7198 19° 8376 10° 3203 20° 2280

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 24 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 24 de diciembre. A la cabeza salió el número 1083 - Mal Tiempo.

1° 1083 11° 9941 2° 5519 12° 6076 3° 3723 13° 0764 4° 7646 14° 0528 5° 4355 15° 3473 6° 4180 16° 5381 7° 9934 17° 4135 8° 0488 18° 9726 9° 9375 19° 0767 10° 3143 20° 1389

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas oportunidades o ideas en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja la ansiedad o el estrés que se experimenta en la realidad, sugiriendo que hay problemas que necesitan ser abordados.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y encontrar la manera de superar obstáculos en su camino.