Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4871 (Excremento) y las letras son: I F G T.

 1°4871 11°0617 
 4243  12°9069
 3°4921  13°3935 
 7699  14°6333 
 2529  15°1977 
 6°8724  16°9664
 5929  17°5889 
 5883  18°9687 
 7198  19°8376 
 10°3203  20°2280 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 24 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 24 de diciembre. A la cabeza salió el número 1083 - Mal Tiempo.

 1°1083 11°9941 
 5519   12°6076
 3°3723  13°0764 
 7646  14°0528 
 4355  15°3473 
 6°4180  16°5381
 9934  17°4135 
 0488  18°9726 
 9375  19°0767 
 10°3143  20°1389 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas oportunidades o ideas en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja la ansiedad o el estrés que se experimenta en la realidad, sugiriendo que hay problemas que necesitan ser abordados.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y encontrar la manera de superar obstáculos en su camino.