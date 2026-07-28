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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2259 (Las Plantas) y las letras son: H K N S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

 1°2259 11°9210 
 2788  12°2593
 3°2068  13°5343 
 9134  14°4205 
 6495  15°2150 
 6°0532  16°4599
 5170  17°7623 
 5395  18°7114 
 8712  19°1792 
 10°2150  20°5524 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 8214 - Borracho.

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 1°8214 11°8162 
 6520   12°9401
 3°1864  13°4654 
 2443  14°3607 
 3442  15°1865 
 6°3596  16°9368
 1557  17°9054 
 4644  18°9599 
 6114  19°6964 
 10°6632  20°4123 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar descontrol, evasión o confusión emocional. Indica que alguna área de tu vida necesita límites y mayor claridad.

Si tú eres el borracho en el sueño, puede ser una advertencia sobre excesos o decisiones impulsivas. Si ves a otro borracho, señala influencias negativas o entornos que nublan tu juicio.