A fin de 2026, Humboldt inaugura una rotonda estratégica en la intersección de las rutas provinciales 70 y 68-S, un punto crucial para el tránsito en el centro de esta provincial del litoral.

La obra tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en un cruce que, hasta el momento, era un lugar habitual de accidentes.

¿Dónde se encuentra la nueva rotonda?

La infraestructura se localiza en Humboldt, una localidad fundamental para la conexión regional. Su propósito primordial es organizar el flujo vehicular y mitigar riesgos , en una área donde se entrelazan automóviles particulares, transporte público y tránsito pesado.

La implementación de esta infraestructura contribuirá significativamente a la mejora de la movilidad en la región. Se espera que la obra genere un impacto positivo en la seguridad vial.

La obra unirá dos puntos esencial de Santa Fe.

Optimización de la movilidad en la Ruta Provincial 70

Durante 2025, el Ejecutivo comunal implementó un plan integral para mejorar la movilidad en la Ruta Provincial 70. Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción de un camino alternativo destinado a desviar el tránsito pesado, lo que reducirá el impacto de camiones en la zona urbana.

En diálogo con El Litoral, el presidente comunal Martín Quiroz manifestó: “Pensando en el futuro, con la reubicación de la playa de estacionamiento para camiones y la instalación de una empresa en esa área, se llevó a cabo una obra de ripiado en colaboración con los frentistas. Este camino conecta directamente con el acceso oeste del pueblo.”

Inauguración de la rotonda: Avance en infraestructura y seguridad en Santa Fe

La inauguración de la rotonda no solo simboliza un avance en infraestructura vial, sino que también acompaña el crecimiento productivo de la región. Esta obra mejora la seguridad y optimiza la circulación en uno de los corredores más transitados