El Gobierno establece diversas normativas en relación con las licencias de conducir con el propósito de hacer cumplir las leyes, lo que evita accidentes y protege a los conductores. Por eso y con este fin, se decidió eliminar ciertos carnets que no se ajusten a la normativa vigente.

Conforme al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, existe un listado de individuos a quienes se les suspenderá el documento que les autoriza a conducir en la vía pública.

La lista de conductores que se quedarán sin licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra dentro del sistema de scoring o puntuación. Cada persona posee 20 puntos, que se restan de forma progresiva por cada falta o infracción cometida.

El total que se descuenta afecta al conductor que figure en el acta de infracción. En caso de que la infracción sea automática, se asignará al titular registral del vehículo.

Todas estas personas no tendrán más licencia de conducir.

Descuentos y penalizaciones por faltas en la licencia de conducir: ¿qué sanciones enfrento?

Cuando se pierden puntos, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

La primera vez se inhabilitará el carnet por 60 días. El plazo será a la mitad si es una licencia profesional. Durante este tiempo, los infractores deben realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En la segunda pérdida total, la inhabilitación será por 120 días, siendo la mitad para los profesionales. También deben aprobar los cursos de vialidad.

Para la tercera pérdida de puntos, la licencia se suspenderá por 180 días y, en caso de repetirlo, la sanción se duplicará sucesivamente.

Es importante destacar que, tras el período de suspensión, se otorgarán 20 puntos nuevamente al carnet de conducir.

Verificado: cancelan las autorizaciones de manejar de todas las personas que formen parte de esta lista (foto: archivo)

¿Cuáles son las formas de recuperar puntos de la licencia de conducir?

Hay ocasiones en que es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como en los siguientes casos:

Por estar 2 años sin sanciones de tránsito en su historial. En este caso, se renueva todo el puntaje.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso otorga hasta 4 puntos, aunque solo se puede hacer cada 2 años. Para las licencias profesionales, se reduce a un año.

¿Cómo puedo comprobar mi puntuación?

Para determinar su puntaje personal, proceda de la siguiente manera:

Acceda a la página oficial (miScoring).

Introduzca sus datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo que aparece en el trámite.

Se mostrarán los datos del conductor junto con los puntos restantes. Puede existir un sistema de scoring local, por lo que es recomendable consultar en esas jurisdicciones.

Sistema de seguimiento y campañas para mejorar la seguridad vial

El Gobierno también está implementando campañas de concientización sobre la importancia de la seguridad vial, buscando educar a los conductores sobre las consecuencias de las infracciones. Estas iniciativas incluirán talleres y charlas en escuelas y comunidades para fomentar una cultura de respeto en las vías.

Además, se prevé la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real que permitirá a las autoridades detectar infracciones de manera más eficiente. Este sistema utilizará tecnología avanzada, como cámaras de reconocimiento de matrículas, para mejorar la seguridad en las carreteras.