Un nuevo barco llegará desde Australia a Sudamérica para conectar Buenos Aires y Colonia . El nuevo buque llamado “ China Zorrilla ” será uno de los más rápidos del continente gracias a una inversión de 170 millones de dólares.

Esta nave gigante tendrá la capacidad de transportar cerca de 2000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, lo que lo convierte en uno de los primeros de estas características.

¿Cómo es el gigante de los mares que unirá dos naciones?

La empresa de transporte marítimo Buquebus lanzará el China Zorrilla, un ferry que cruzará el Río de la Plata a partir de 2026. El navío es el noveno construido por INCAT para la compañía y será fabricado en Australia.

Tendrá una capacidad operativa para 2100 pasajeros y 225 vehículos, lo que duplica el tamaño de su predecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión eléctrica consta de ocho motores y baterías de más de 40 MWh, lo cual reducirá el ruido y las vibraciones para llevar el nivel de confort a otro nivel.

El titán de los océanos se prepara para navegar en el Río de la Plata.

Además, tanto en Buenos Aires como en Colonia se instalarán cargadores de alta potencia que suministrarán energía a la nave en un tiempo estimado de 80 minutos mientras los pasajeros embarcan y desembarcan.

Características del ferry China Zorrilla: innovación y recreación en alta mar

El nombre del ferry corresponde a un homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática de la cultura del Río de la Plata. La llegada del coloso a las aguas sudamericanas promete redefinir la experiencia de navegación de miles de personas.

Además de estar propulsado por energía eléctrica, dispondrá de 3.000 metros cuadrados de espacios de recreación, tres clases de servicio, 150 tripulantes y conectividad satelital.