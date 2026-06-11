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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7101 (Agua) y las letras son: F F K R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

 1°7101 11°3227 
 7851  12°0663
 3°5019  13°7389 
 9043  14°3927 
 2370  15°0369 
 6°1343  16°9041
 1597  17°4468 
 7835  18°7764 
 1896  19°1746 
 10°8187  20°6995 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 3769 - Vicios.

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 1°3769 11°5011 
 7516   12°7172
 3°1681  13°1571 
 0638  14°4568 
 0125  15°3630 
 6°6169  16°7789
 7515  17°4957 
 9279  18°1384 
 4608  19°7422 
 10°6976  20°9685 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con Agua simboliza tu mundo emocional y procesos de cambio; puede señalar limpieza, renovación o necesidad de soltar.

Su estado guía el sentido: Agua clara y calma indica paz; Agua turbia o agitada sugiere confusión, estrés o emociones reprimidas.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios sugiere luchas internas con el autocontrol y la tentación. Puede reflejar culpas, excesos o hábitos que afectan tu bienestar.

También funciona como advertencia para revisar límites y buscar equilibrio. Invita a transformar dependencias en hábitos saludables y a recuperar el dominio personal.