Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7101 (Agua) y las letras son: F F K R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

1° 7101 11° 3227 2° 7851 12° 0663 3° 5019 13° 7389 4° 9043 14° 3927 5° 2370 15° 0369 6° 1343 16° 9041 7° 1597 17° 4468 8° 7835 18° 7764 9° 1896 19° 1746 10° 8187 20° 6995

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 3769 - Vicios.

1° 3769 11° 5011 2° 7516 12° 7172 3° 1681 13° 1571 4° 0638 14° 4568 5° 0125 15° 3630 6° 6169 16° 7789 7° 7515 17° 4957 8° 9279 18° 1384 9° 4608 19° 7422 10° 6976 20° 9685

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con Agua simboliza tu mundo emocional y procesos de cambio; puede señalar limpieza, renovación o necesidad de soltar.

Su estado guía el sentido: Agua clara y calma indica paz; Agua turbia o agitada sugiere confusión, estrés o emociones reprimidas.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios sugiere luchas internas con el autocontrol y la tentación. Puede reflejar culpas, excesos o hábitos que afectan tu bienestar.

También funciona como advertencia para revisar límites y buscar equilibrio. Invita a transformar dependencias en hábitos saludables y a recuperar el dominio personal.