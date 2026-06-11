En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8305 (Gato) y las letras son: E D L Q.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

 1°8305 11°4829 
 9999  12°1113
 3°1172  13°2811 
 2460  14°2780 
 7771  15°6765 
 6°1050  16°1114
 2620  17°9108 
 7194  18°6741 
 9543  19°1202 
 10°0904  20°3483 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 0695 - Anteojos.

Te puede interesar

Histórico descubrimiento del siglo: científicos hallaron un mamífero que se creía extinto hace décadas
 1°0695 11°9663 
 1995   12°9373
 3°9375  13°3976 
 7721  14°3769 
 5231  15°9577 
 6°0573  16°0412
 7460  17°5242 
 6725  18°3259 
 8535  19°5714 
 10°3221  20°2610 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire | El moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Te puede interesar

Mezclar cáscara de palta con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos simboliza búsqueda de claridad y comprensión. Indica necesidad de enfocar detalles para tomar decisiones.

Anteojos rotos o borrosos señalan confusión y malentendidos. Usarlos o encontrarlos sugiere apoyo y una nueva perspectiva.