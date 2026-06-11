Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8305 (Gato) y las letras son: E D L Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

1° 8305 11° 4829 2° 9999 12° 1113 3° 1172 13° 2811 4° 2460 14° 2780 5° 7771 15° 6765 6° 1050 16° 1114 7° 2620 17° 9108 8° 7194 18° 6741 9° 9543 19° 1202 10° 0904 20° 3483

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 0695 - Anteojos.

1° 0695 11° 9663 2° 1995 12° 9373 3° 9375 13° 3976 4° 7721 14° 3769 5° 5231 15° 9577 6° 0573 16° 0412 7° 7460 17° 5242 8° 6725 18° 3259 9° 8535 19° 5714 10° 3221 20° 2610

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos simboliza búsqueda de claridad y comprensión. Indica necesidad de enfocar detalles para tomar decisiones.

Anteojos rotos o borrosos señalan confusión y malentendidos. Usarlos o encontrarlos sugiere apoyo y una nueva perspectiva.