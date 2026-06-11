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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9666 (Lombriz) y las letras son: A H T V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

 1°9666 11°9485 
 5899  12°0507
 3°5877  13°5891 
 5318  14°6812 
 6969  15°7599 
 6°5453  16°9434
 5061  17°2900 
 4202  18°6344 
 3131  19°7440 
 10°0177  20°7206 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 7748 - Muerto que habla.

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 1°7748 11°6243 
 1810   12°5782
 3°0566  13°0593 
 2895  14°3571 
 5653  15°3118 
 6°2930  16°7295
 1307  17°0195 
 0514  18°0957 
 7597  19°0173 
 10°2430  20°4714 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede simbolizar renovación, sanación y crecimiento silencioso. Habla de paciencia, humildad y conexión con la tierra.

También puede señalar asuntos ocultos, desgaste o baja autoestima. Invita a limpiar lo que no sirve y a enfrentar verdades incómodas.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.