La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9666 (Lombriz) y las letras son: A H T V.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

1° 9666 11° 9485 2° 5899 12° 0507 3° 5877 13° 5891 4° 5318 14° 6812 5° 6969 15° 7599 6° 5453 16° 9434 7° 5061 17° 2900 8° 4202 18° 6344 9° 3131 19° 7440 10° 0177 20° 7206

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 7748 - Muerto que habla.

1° 7748 11° 6243 2° 1810 12° 5782 3° 0566 13° 0593 4° 2895 14° 3571 5° 5653 15° 3118 6° 2930 16° 7295 7° 1307 17° 0195 8° 0514 18° 0957 9° 7597 19° 0173 10° 2430 20° 4714

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede simbolizar renovación, sanación y crecimiento silencioso. Habla de paciencia, humildad y conexión con la tierra.

También puede señalar asuntos ocultos, desgaste o baja autoestima. Invita a limpiar lo que no sirve y a enfrentar verdades incómodas.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.