Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0470 (Muerto que sueña) y las letras son: I G H S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

1° 0470 11° 8642 2° 8845 12° 5171 3° 9272 13° 4032 4° 9040 14° 1725 5° 1659 15° 8309 6° 9705 16° 0075 7° 8520 17° 6615 8° 2423 18° 9018 9° 4684 19° 3247 10° 9381 20° 1097

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 0566 - Lombriz.

1° 0566 11° 6299 2° 9783 12° 9083 3° 0856 13° 8162 4° 6884 14° 9594 5° 8560 15° 7081 6° 1381 16° 2946 7° 9897 17° 8371 8° 7988 18° 1269 9° 4857 19° 0550 10° 1888 20° 0669

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere procesos internos de cierre y renovación. La imagen refleja una parte de ti que parecía acabada pero que vuelve a moverse en el mundo de las ideas o los deseos.

También puede indicar distancia emocional: algo “muerto” en la vida diaria sigue generando pensamientos en el fondo. El sueño invita a revisar qué asunto pendiente necesita ser comprendido y liberado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede simbolizar renovación, sanación y crecimiento silencioso. Habla de paciencia, humildad y conexión con la tierra.

También puede señalar asuntos ocultos, desgaste o baja autoestima. Invita a limpiar lo que no sirve y a enfrentar verdades incómodas.