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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0470 (Muerto que sueña) y las letras son: I G H S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

 1°0470 11°8642 
 8845  12°5171
 3°9272  13°4032 
 9040  14°1725 
 1659  15°8309 
 6°9705  16°0075
 8520  17°6615 
 2423  18°9018 
 4684  19°3247 
 10°9381  20°1097 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 0566 - Lombriz.

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 1°0566 11°6299 
 9783   12°9083
 3°0856  13°8162 
 6884  14°9594 
 8560  15°7081 
 6°1381  16°2946
 9897  17°8371 
 7988  18°1269 
 4857  19°0550 
 10°1888  20°0669 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere procesos internos de cierre y renovación. La imagen refleja una parte de ti que parecía acabada pero que vuelve a moverse en el mundo de las ideas o los deseos.

También puede indicar distancia emocional: algo “muerto” en la vida diaria sigue generando pensamientos en el fondo. El sueño invita a revisar qué asunto pendiente necesita ser comprendido y liberado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede simbolizar renovación, sanación y crecimiento silencioso. Habla de paciencia, humildad y conexión con la tierra.

También puede señalar asuntos ocultos, desgaste o baja autoestima. Invita a limpiar lo que no sirve y a enfrentar verdades incómodas.