La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 27 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 7526 (La Misa) y las letras son: A K M V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 27 de marzo. A la cabeza salió el número 8412 - Soldado. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar respuestas a preguntas existenciales o de reconciliarse con aspectos de la vida que generan conflicto. Además, La Misa en los sueños puede representar la necesidad de comunidad y apoyo emocional. Puede indicar que el soñador anhela pertenecer a un grupo o que está buscando guía en momentos de incertidumbre. Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar. Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y necesita adoptar una actitud valiente y decidida para superar obstáculos.