Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5945 (El Vino) y las letras son: A H S V.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

1° 5945 11° 6968 2° 9438 12° 7401 3° 9402 13° 5519 4° 1126 14° 4536 5° 4138 15° 5942 6° 5773 16° 4909 7° 5915 17° 0883 8° 8699 18° 8685 9° 2307 19° 9104 10° 1704 20° 2853

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 3722 - Loco.

1° 3722 11° 9548 2° 0139 12° 5297 3° 0009 13° 5359 4° 7323 14° 5406 5° 5991 15° 1000 6° 7361 16° 1511 7° 4384 17° 7689 8° 1554 18° 6096 9° 4052 19° 7150 10° 5524 20° 0667

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; señala disfrute de los sentidos y vínculos sociales prósperos.

También puede advertir sobre excesos o evasión; refleja dependencia emocional, impulsividad o la necesidad de mayor moderación.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un Loco puede reflejar miedo a perder el control, sentirte incomprendido o vivir una etapa caótica. Señala tensiones internas y preocupación por el juicio ajeno.

También puede simbolizar libertad y nuevos comienzos, como el arquetipo del Loco. Invita a confiar en la intuición, arriesgar con prudencia y liberar tu creatividad sin perder los límites.