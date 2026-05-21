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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5945 (El Vino) y las letras son: A H S V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

 1°5945 11°6968 
 9438  12°7401
 3°9402  13°5519 
 1126  14°4536 
 4138  15°5942 
 6°5773  16°4909
 5915  17°0883 
 8699  18°8685 
 2307  19°9104 
 10°1704  20°2853 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 3722 - Loco.

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 1°3722 11°9548 
 0139   12°5297
 3°0009  13°5359 
 7323  14°5406 
 5991  15°1000 
 6°7361  16°1511
 4384  17°7689 
 1554  18°6096 
 4052  19°7150 
 10°5524  20°0667 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; señala disfrute de los sentidos y vínculos sociales prósperos.

También puede advertir sobre excesos o evasión; refleja dependencia emocional, impulsividad o la necesidad de mayor moderación.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un Loco puede reflejar miedo a perder el control, sentirte incomprendido o vivir una etapa caótica. Señala tensiones internas y preocupación por el juicio ajeno.

También puede simbolizar libertad y nuevos comienzos, como el arquetipo del Loco. Invita a confiar en la intuición, arriesgar con prudencia y liberar tu creatividad sin perder los límites.