La empresa fundada por el empresario argentino Juan Carlos López Mena informó que pondrá en servicio al “China Zorrilla”, como fue bautizado el nuevo navío. No solo innova con su sustentabilidad, sino también en el tamaño récord. La navegación en Sudamérica experimentará un avance significativo con la inclusión del primer buque eléctrico del mundo. De esta forma, se mejorará el servicio de Buquebus, que conecta a Buenos Aires con Uruguay. El China Zorrilla, construido por el prestigioso astillero Incat en Tasmania (Australia), representa el noveno buque desarrollado para Buquebus, marcando un hito en el transporte marítimo. Este buque presenta principales características que destacan su innovación y eficiencia: El proyecto, que requirió una inversión aproximada de 170 millones de dólares, dispone de financiamiento sostenible, incluyendo la primera “operación azul” a nivel mundial para el transporte marítimo eléctrico, en colaboración con el Banco Santander Uruguay y con el respaldo del Banco Mundial. Al entrar en operación, sustituirá a dos buques diésel antiguos, logrando una reducción estimada del 84% en las emisiones vinculadas al cruce de pasajeros entre Argentina y Uruguay. El China Zorrilla no solo elimina las emisiones directas de gases contaminantes, sino que también disminuye considerablemente el ruido submarino, protegiendo así la biodiversidad del Río de la Plata y no presenta riesgo de derrames de combustible. Más allá de la operatividad de su motor eléctrico, el China Zorrilla presenta un beneficio significativo, que es su capacidad para transportar personas en comparación con otros buques de la compañía: Es imperativo que todos los pasajeros que se dispongan a viajar realicen el check-in antes de embarcar. Este procedimiento se efectúa presentando el pasaje o simplemente proporcionando el número de documento del pasajero, junto con un documento de identidad válido y los documentos de las personas que viajan en compañía. En caso de viajar con vehículo propio, es fundamental presentar el pasaje correspondiente a bodega y toda la documentación del vehículo. Una vez que se haya superado el control migratorio, el conductor, quien registró el vehículo a su nombre al momento de la compra, deberá dirigirse al vehículo y esperar las indicaciones del personal para ascender por la rampa al barco. Dentro del barco, tras estacionar en el lugar indicado por el tripulante, es esencial asegurarse de que el freno de mano esté activado y que el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas para la navegación fluvial. Finalmente, el conductor deberá regresar a su cabina asignada para ocupar su asiento durante el trayecto. El China Zorrilla es un avance en la navegación eléctrica y se convierte en un símbolo de la colaboración internacional. Este buque, que une a Argentina y Uruguay, se beneficia de tecnologías de última generación y de un diseño que prioriza la sostenibilidad, lo que lo posiciona como un referente en el transporte marítimo en la región. La inversión de 170 millones de dólares en este proyecto refleja el compromiso de Buquebus con el medio ambiente y la innovación. Con el respaldo de instituciones financieras como el Banco Santander Uruguay y el Banco Mundial, el China Zorrilla marca el inicio de una nueva era en la movilidad marítima, donde la eficiencia y la responsabilidad ambiental van de la mano.