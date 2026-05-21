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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5136 (La Manteca) y las letras son: O L N Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

 1°5136 11°2143 
 5156  12°3067
 3°2634  13°9852 
 1904  14°2221 
 1265  15°3864 
 6°5383  16°4642
 5005  17°6735 
 8480  18°2301 
 9077  19°8089 
 10°6555  20°9134 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 0517 - Desgracia.

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 1°0517 11°9127 
 7965   12°7662
 3°6997  13°9908 
 6526  14°7079 
 4674  15°8117 
 6°4910  16°6645
 0916  17°4422 
 3451  18°2014 
 3292  19°2763 
 10°2085  20°5732 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, suavidad y comodidad: las cosas fluyen sin trabas y el esfuerzo rinde. También alude a placer simple y nutrición emocional.

Si La Manteca está rancia, derretida o se desperdicia, advierte excesos o recursos mal gestionados. Untarla con facilidad sugiere negociación hábil; que se caiga indica fugas económicas o lazos frágiles.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Es un símbolo de preocupaciones internas, no una predicción literal.

También puede invitar a la prudencia y a revisar decisiones o vínculos frágiles. Úsalo como impulso para fortalecer la resiliencia y buscar apoyo emocional.