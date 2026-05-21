El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5136 (La Manteca) y las letras son: O L N Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

1° 5136 11° 2143 2° 5156 12° 3067 3° 2634 13° 9852 4° 1904 14° 2221 5° 1265 15° 3864 6° 5383 16° 4642 7° 5005 17° 6735 8° 8480 18° 2301 9° 9077 19° 8089 10° 6555 20° 9134

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 0517 - Desgracia.

1° 0517 11° 9127 2° 7965 12° 7662 3° 6997 13° 9908 4° 6526 14° 7079 5° 4674 15° 8117 6° 4910 16° 6645 7° 0916 17° 4422 8° 3451 18° 2014 9° 3292 19° 2763 10° 2085 20° 5732

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, suavidad y comodidad: las cosas fluyen sin trabas y el esfuerzo rinde. También alude a placer simple y nutrición emocional.

Si La Manteca está rancia, derretida o se desperdicia, advierte excesos o recursos mal gestionados. Untarla con facilidad sugiere negociación hábil; que se caiga indica fugas económicas o lazos frágiles.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Es un símbolo de preocupaciones internas, no una predicción literal.

También puede invitar a la prudencia y a revisar decisiones o vínculos frágiles. Úsalo como impulso para fortalecer la resiliencia y buscar apoyo emocional.