En esta noticia

Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1722 (Loco) y las letras son: G H K M.

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

 1°1722 11°0061 
 5105  12°7244
 3°6749  13°3937 
 2014  14°3130 
 5632  15°2847 
 6°1384  16°6042
 1783  17°3501 
 8101  18°6935 
 9098  19°0969 
 10°5045  20°5504 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 0856 - La Caída.

Te puede interesar

El inodoro no va más: así es el novedoso dispositivo que lo sustituirá para siempre en todas las casas
 1°0856 11°2183 
 0054   12°3801
 3°3196  13°8552 
 0281  14°1492 
 1569  15°7243 
 6°0648  16°6544
 6551  17°4048 
 5498  18°5987 
 9701  19°1578 
 10°2370  20°5966 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Ni piso flotante ni cerámico: el material que está de moda en Europa para modernizar la casa

Te puede interesar

El olor a “viejo” es auténtico: a qué edad surge y cuál es su origen

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un Loco puede reflejar miedo a perder el control, sentirte incomprendido o vivir una etapa caótica. Señala tensiones internas y preocupación por el juicio ajeno.

También puede simbolizar libertad y nuevos comienzos, como el arquetipo del Loco. Invita a confiar en la intuición, arriesgar con prudencia y liberar tu creatividad sin perder los límites.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o sensación de fracaso. Señala vulnerabilidad ante cambios repentinos o presiones que te superan.

También puede ser un llamado a soltar el perfeccionismo y pedir apoyo, aprendiendo de los tropiezos. Invita a frenar, evaluar riesgos y recuperar equilibrio antes de dar el siguiente paso.