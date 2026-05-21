Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1722 (Loco) y las letras son: G H K M.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

1° 1722 11° 0061 2° 5105 12° 7244 3° 6749 13° 3937 4° 2014 14° 3130 5° 5632 15° 2847 6° 1384 16° 6042 7° 1783 17° 3501 8° 8101 18° 6935 9° 9098 19° 0969 10° 5045 20° 5504

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 0856 - La Caída.

1° 0856 11° 2183 2° 0054 12° 3801 3° 3196 13° 8552 4° 0281 14° 1492 5° 1569 15° 7243 6° 0648 16° 6544 7° 6551 17° 4048 8° 5498 18° 5987 9° 9701 19° 1578 10° 2370 20° 5966

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un Loco puede reflejar miedo a perder el control, sentirte incomprendido o vivir una etapa caótica. Señala tensiones internas y preocupación por el juicio ajeno.

También puede simbolizar libertad y nuevos comienzos, como el arquetipo del Loco. Invita a confiar en la intuición, arriesgar con prudencia y liberar tu creatividad sin perder los límites.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o sensación de fracaso. Señala vulnerabilidad ante cambios repentinos o presiones que te superan.

También puede ser un llamado a soltar el perfeccionismo y pedir apoyo, aprendiendo de los tropiezos. Invita a frenar, evaluar riesgos y recuperar equilibrio antes de dar el siguiente paso.