En la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, una terminal ferroviaria que combina valor histórico, arquitectura destacada y uso cotidiano, circulan millones de personas diariamente. Esta estación de tren, que desempeña un papel central en el transporte urbano, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En una de las ciudades más pobladas del mundo, esta estación opera diariamente. La estación fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad aún se denominaba Bombay y pertenecía al Imperio británico. El edificio fue concebido por el arquitecto Frederick William Stevens, quien fusionó el gótico victoriano con influencias de la arquitectura india y elementos de tradición islámica. Su estructura presenta una cúpula central, torres laterales, arcos apuntados y una fachada con una ornamentación notable, lo que la convirtió en una de las estaciones ferroviarias más reconocidas del mundo. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2004 por su valor arquitectónico y su excelente estado de conservación. Este reconocimiento también responde a que se trata de uno de los ejemplos más completos de arquitectura ferroviaria histórica que aún continúa en funcionamiento. A diferencia de otros edificios históricos, esta estación no fue convertida en museo ni cerrada al público, sino que sigue siendo una pieza clave del sistema de transporte urbano. En la actualidad, la estación se erige como uno de los puntos ferroviarios más activos del mundo. Cada día, millones de personas la transitan para abordar trenes de cercanías, que enlazan diversos puntos del área metropolitana. La arquitectura monumental coexiste con el incesante flujo de pasajeros, lo que transforma al edificio en un ejemplo singular de patrimonio histórico integrado a la vida cotidiana. La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus es uno de los principales referentes urbanos de la ciudad. Su presencia en fotografías, películas y reportajes evidencia su importancia en el paisaje urbano. Más allá de su diseño, su relevancia radica en que constituye un monumento vivo, utilizado diariamente y plenamente integrado en la dinámica de Mumbai, una característica que la distingue de otras estaciones históricas a nivel mundial. La estación Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus también alberga exposiciones culturales y eventos comunitarios, promoviendo la historia y la diversidad de la ciudad entre los viajeros. Recientemente, el Gobierno indio implementó mejoras en la infraestructura para facilitar el acceso a personas con discapacidad, asegurando que todos puedan disfrutar de este patrimonio histórico.