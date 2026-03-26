Las altas temperaturas y la comodidad llevan a muchos automovilistas a elegir ojotas, aunque no todos son conscientes de que esto puede constituir una infracción. La Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 no establece de manera específica la prohibición de ningún tipo de calzado. No obstante, los especialistas en seguridad vial sugieren el uso de zapatos cerrados y bien ajustados al pie, especialmente en rutas y autopistas, con el fin de evitar maniobras inseguras y minimizar riesgos. La única jurisdicción en el país donde se prohíbe expresamente conducir con sandalias abiertas u ojotas es Mendoza. Esta conducta se clasifica como una falta leve conforme a la Ley Provincial N.º 9.024, lo que puede resultar en sanciones económicas. Aunque la norma nacional no penaliza el uso de ojotas, la interpretación varía según la provincia. Otra costumbre muy argentina que genera dudas es la posibilidad de consumir mate mientras se conduce. La ley nacional no prohíbe esta acción de manera explícita, sin embargo, exige que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, salvo en el momento de cambiar de marcha. Por esta razón, diversas provincias imponen sanciones al detectar esta práctica. El uso de ojotas al conducir puede tener consecuencias que varían según la provincia. En Mendoza, por ejemplo, la infracción se considera leve y puede resultar en multas económicas. En otras jurisdicciones, aunque no hay una prohibición específica, se recomienda optar por calzado cerrado para garantizar la seguridad en la ruta. Además, la práctica de tomar mate al volante también genera confusión. Aunque la ley nacional no la prohíbe explícitamente, varias provincias imponen sanciones por esta conducta, ya que se considera que puede distraer al conductor y comprometer la seguridad vial.