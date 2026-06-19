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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2075 (El Payaso) y las letras son: E I F P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

 1°2075 11°7222 
 6146  12°7184
 3°0491  13°1487 
 5704  14°3526 
 0034  15°2028 
 6°1280  16°3959
 4263  17°7768 
 8988  18°4161 
 9416  19°4764 
 10°2451  20°0145 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 1501 - Agua.

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 1°1501 11°2984 
 4732   12°9144
 3°3762  13°2639 
 7281  14°7048 
 3961  15°2381 
 6°7390  16°3222
 6199  17°4885 
 1240  18°6471 
 0549  19°0447 
 10°5940  20°6243 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar una alegría superficial que encubre miedos o inseguridades. Sugiere armonizar lo que aparentas con lo que realmente sientes.

También advierte sobre situaciones engañosas o personas que no son lo que parecen. Te invita a poner límites y a tomar con seriedad aquello que sueles minimizar.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara simboliza paz y claridad; agua turbia, preocupación o conflictos internos.

También alude a cambio y purificación, invitándote a soltar lo viejo, adaptarte y permitir que las emociones fluyan con equilibrio.