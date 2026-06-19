Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2075 (El Payaso) y las letras son: E I F P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

1° 2075 11° 7222 2° 6146 12° 7184 3° 0491 13° 1487 4° 5704 14° 3526 5° 0034 15° 2028 6° 1280 16° 3959 7° 4263 17° 7768 8° 8988 18° 4161 9° 9416 19° 4764 10° 2451 20° 0145

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 1501 - Agua.

1° 1501 11° 2984 2° 4732 12° 9144 3° 3762 13° 2639 4° 7281 14° 7048 5° 3961 15° 2381 6° 7390 16° 3222 7° 6199 17° 4885 8° 1240 18° 6471 9° 0549 19° 0447 10° 5940 20° 6243

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar una alegría superficial que encubre miedos o inseguridades. Sugiere armonizar lo que aparentas con lo que realmente sientes.

También advierte sobre situaciones engañosas o personas que no son lo que parecen. Te invita a poner límites y a tomar con seriedad aquello que sueles minimizar.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara simboliza paz y claridad; agua turbia, preocupación o conflictos internos.

También alude a cambio y purificación, invitándote a soltar lo viejo, adaptarte y permitir que las emociones fluyan con equilibrio.