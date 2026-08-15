(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada de una intensa tormenta durante el sábado que se prolongará durante 72 horas.

Hasta el lunes, las condiciones climáticas serán complejas con un escenario de lluvias con granizo y nevadas extremas que estarán acompañadas de temperaturas que llegarán a menos de un dígito.

El SMN recomendó mantenerse al tanto de los informes oficiales porque el panorama podría empeorar con el paso de las horas.

Qué provincias están bajo alerta, según el SMN

La alerta amarilla rige para las provincias de San Juan y Mendoza frente al ingreso de un potente temporal con “ capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas ”.

Se esperan intensas nevadas y lluvias con una fuerte baja en las temperaturas. La mínima podría ubicarse en -10° en algunas regiones. Conforme pasen las horas, el temporal no aflojará y se extenderá hasta el lunes con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Las localidades afectadas son:

San Juan : San José de Jachal, Agua de Ischigualasto, Calingasta, Caucete.

Mendoza: Uspallata, Punta de Vacas, San Martín, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe.

Qué significa cada alerta del SMN

Es clave interpretar de forma correcta los colores de las alertas del SMN para entender las condiciones que afectan cada provincia:

Verde : no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Amarillo : posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Rojo: fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana, según el SMN

El pronóstico del clima señala que el fin de semana estará marcado por un cielo nublado y poca presencia de sol. El sábado tendrá una mínima de 13° y máximas de 16° con posibles lluvias durante la tarde y noche.

El domingo arrancará nublado y con presencia de ráfagas de viento. Durante la tarde podría despejar para dar paso a algunos rayos de sol y máximas de 18°.