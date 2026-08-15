Conforme transcurren los años, se torna cada vez más esencial descubrir actividades físicas que sean benéficas para el cuerpo humano.

La actividad esencial para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Se trata del yoga, una práctica que frecuentemente se omite a favor de ejercicios de mayor intensidad, como el gimnasio o el cardio.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta: la actividad esencial para cuidar el corazón y mejorar la circulación

El yoga enfatiza técnicas de respiración, relajación profunda y respiración consciente. Tales elementos tienen la facultad de reducir la frecuencia cardiaca en reposo y expandir la capacidad pulmonar.

Al influir simultáneamente en el cuerpo y en el sistema nervioso, impulsa al corazón a bombear sangre con mayor vigor. Esto se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede incrementar la resistencia cardiorrespiratoria a lo largo de las sesiones.

Respecto a la circulación, es posible mejorar la función endotelial, lo que implica favorecer la dilatación arterial.

Pese a que los ejercicios como las caminatas y la bicicleta fija se han convertido en alternativas recomendadas para adultos mayores, existe una opción que ofrece mayores beneficios cardiovasculares.

Practicarla de manera regular contribuye a disminuir la presión, especialmente para quienes padecen de hipertensión leve o moderada. Esto es resultado de la relajación de los vasos sanguíneos y de la reducción de la activación del sistema nervioso “de alerta”.

Un estudio publicado en PubMed señala que la actividad física mejora considerablemente la capacidad física, disminuye los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y eleva la calidad de vida.

Finalmente, una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y la correcta ejecución de las posturas, sino que también es crucial seguir algunas pautas, tales como la respiración consciente, la alineación adecuada, la presencia mental y la relajación.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta: la actividad esencial para cuidar el corazón y mejorar la circulación.

Cuál es uno de los principales beneficios del yoga

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede realizarse tanto de manera individual en casa como en grupo en espacios abiertos. Tanto la práctica acompañada como la solitaria fortalecen la salud del corazón.

Se trata de una actividad accesible que puede ejecutarse tanto en grupo como individualmente en el hogar. Además, no requiere la adquisición de una suscripción ni de equipamiento costoso.