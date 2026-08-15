Durante este sábado, 15 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0319 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto

1° 0319 11° 1066 2° 3183 12° 9654 3° 5036 13° 8826 4° 3407 14° 7803 5° 9332 15° 9716 6° 9561 16° 2470 7° 6656 17° 6927 8° 2023 18° 9177 9° 9160 19° 1637 10° 9274 20° 2374

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, fertilidad y oportunidades; refleja fluidez emocional y posibles mejoras materiales.

Si el agua es clara y el Pescado está sano, sugiere crecimiento y claridad; si está muerto o el agua está turbia, advierte de bloqueos, pérdidas o emociones reprimidas.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.