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Durante este sábado, 15 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 0319 - Pescado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto
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|1066
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|6656
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|6927
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|9177
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|10°
|9274
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|2374
¿Qué significa soñar con Pescado?
Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, fertilidad y oportunidades; refleja fluidez emocional y posibles mejoras materiales.
Si el agua es clara y el Pescado está sano, sugiere crecimiento y claridad; si está muerto o el agua está turbia, advierte de bloqueos, pérdidas o emociones reprimidas.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.