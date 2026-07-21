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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5009 (Arroyo) y las letras son: B L L V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

 1°5009 11°6262 
 9947  12°9004
 3°4313  13°7047 
 6819  14°5243 
 7308  15°5078 
 6°8647  16°9322
 8959  17°0567 
 1212  18°0676 
 3014  19°4556 
 10°5705  20°0343 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 2429 - San Pedro.

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 1°2429 11°9482 
 6148   12°6659
 3°0903  13°1939 
 6939  14°6006 
 6015  15°2275 
 6°0803  16°3901
 2067  17°5095 
 6306  18°3543 
 2877  19°8363 
 10°8241  20°4479 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.

Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.