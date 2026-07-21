Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5009 (Arroyo) y las letras son: B L L V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

1° 5009 11° 6262 2° 9947 12° 9004 3° 4313 13° 7047 4° 6819 14° 5243 5° 7308 15° 5078 6° 8647 16° 9322 7° 8959 17° 0567 8° 1212 18° 0676 9° 3014 19° 4556 10° 5705 20° 0343

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 2429 - San Pedro.

1° 2429 11° 9482 2° 6148 12° 6659 3° 0903 13° 1939 4° 6939 14° 6006 5° 6015 15° 2275 6° 0803 16° 3901 7° 2067 17° 5095 8° 6306 18° 3543 9° 2877 19° 8363 10° 8241 20° 4479

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza calma, renovación y el fluir de las emociones.

Si está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, estrés o la necesidad de ajustar el rumbo.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.