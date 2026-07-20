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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6641 (El Cuchillo) y las letras son: I B S Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

 1°6641 11°0843 
 9807  12°6554
 3°4506  13°7539 
 2082  14°2040 
 3740  15°0395 
 6°1922  16°3598
 7144  17°8630 
 8895  18°9369 
 1189  19°5463 
 10°5235  20°8223 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 4504 - La cama.

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 1°4504 11°5973 
 8808   12°7562
 3°6584  13°9748 
 1576  14°5244 
 9021  15°3506 
 6°7292  16°7402
 7378  17°5096 
 2518  18°0390 
 9187  19°4233 
 10°9357  20°6781 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele reflejar conflictos internos, necesidad de cortar con algo o poner límites. También puede señalar decisiones tajantes y deseo de protección.

Si te persiguen con un cuchillo, indica miedo o tensión; si lo usas tú, sugiere control o agresividad contenida. El estado del cuchillo matiza la urgencia y tu fortaleza.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele reflejar descanso, intimidad y necesidad de seguridad. Indica que tu mente o cuerpo piden pausa, autocuidado y recuperar energía.

También puede aludir a la vida afectiva y sexual: vínculos, deseo o tensiones. Una cama desordenada sugiere asuntos pendientes; una cama pulcra señala paz y estabilidad.