La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6641 (El Cuchillo) y las letras son: I B S Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

1° 6641 11° 0843 2° 9807 12° 6554 3° 4506 13° 7539 4° 2082 14° 2040 5° 3740 15° 0395 6° 1922 16° 3598 7° 7144 17° 8630 8° 8895 18° 9369 9° 1189 19° 5463 10° 5235 20° 8223

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 4504 - La cama.

1° 4504 11° 5973 2° 8808 12° 7562 3° 6584 13° 9748 4° 1576 14° 5244 5° 9021 15° 3506 6° 7292 16° 7402 7° 7378 17° 5096 8° 2518 18° 0390 9° 9187 19° 4233 10° 9357 20° 6781

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele reflejar conflictos internos, necesidad de cortar con algo o poner límites. También puede señalar decisiones tajantes y deseo de protección.

Si te persiguen con un cuchillo, indica miedo o tensión; si lo usas tú, sugiere control o agresividad contenida. El estado del cuchillo matiza la urgencia y tu fortaleza.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele reflejar descanso, intimidad y necesidad de seguridad. Indica que tu mente o cuerpo piden pausa, autocuidado y recuperar energía.

También puede aludir a la vida afectiva y sexual: vínculos, deseo o tensiones. Una cama desordenada sugiere asuntos pendientes; una cama pulcra señala paz y estabilidad.